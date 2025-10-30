Vila-real licita la primera fase de las obras para mitigar las inundaciones en Molí Nou

Vila-real inicia la tramitación para acabar (o al menos, mitigar) con el continuado problema de inundaciones que sufre desde hace años el área de Molí Nou. Esta zona situada al norte de la ciudad es uno de los puntos críticos (especialmente la calle Riu) que más acumulaciones de agua registra cuando hay lluvias torrenciales, tal como los vecinos advirtieron durante la dana de julio o, el caso más reciente, durante el episodio de alerta naranja del 11 de octubre.

Con el objetivo de poner una solución a esta larga problemática, el Ayuntamiento ha licitado la primera fase de las obras para evitar las inundaciones. Como publicó Mediterráneo en julio, el proyecto lo dividirán en dos etapas y el montante global superará los 900.000 euros de presupuesto. De momento, han sacado a concurso los trabajos de la primera fase por 275.422,41 euros, con un plazo de ejecución de cinco meses.

Sin red de drenaje

La calle Riu conforma un camino preferente de las aguas de escorrentía superficial que se dirigen al río Millars, pero no posee una red de drenaje para recoger las aguas pluviales. Además, según aparece desgranado en la memoria del proyecto, en este vial se encuentra un punto bajo a la altura del número 140, lo que genera «una gran acumulación de agua que impide el paso de los vehículos, puesto que alcanza calados importantes».

Asimismo, estas inundaciones no permiten el paso de personas con movilidad reducida, algo que es «un problema importante para las viviendas que se encuentran entre el punto de acumulación de las aguas de lluvia y el río Millars, en la zona del Pany del Cagó», recalca el texto de los pliegos.

Por ello, siguiendo las indicaciones del estudio de inundabilidad redactado en enero de este año, las medidas correctoras que proponen para minimizar los problemas de inundaciones son elevar la rasante de la calle Riu para eliminar el punto bajo que hay. El objetivo es permitir el drenaje superficial de las aguas pluviales del Camí Vell d’Onda-Castelló hacia el Millars e instalar dos líneas de rejas transversales de captación.

Además, habilitarán un nuevo colector de 800 milímetros de diámetro y repondrán la red de agua potable, la canalización de gas y la red de alumbrado público.

Financiación autonómica

Esta primera fase del proyecto antiinundaciones en la zona de Molí Nou es una de las dos iniciativas que serán subvencionadas este año dentro la convocatoria del Ivace para mejorar y modernizar polígonos industriales. El Ayuntamiento aprobó en el pleno del 26 de junio la solicitud de ayudas y, un mes después, como publicó este periódico, el organismo autonómico concedió 553.436 euros para acometer los dos proyectos planteados por el consistorio. El gobierno local había solicitado 300.000 euros para cada uno.

La otra propuesta con fondos aportados por el Ivace, cuyas obras también acaban de salir a licitación, es la creación de un carril ciclopeatonal en el Camí Artana, situado en la zona sur del municipio, en cuyo margen derecho también incorporarán una nueva canalización de alumbrado público y fibra óptica. En el izquierdo está previsto ampliar la acera y sustituir las luminarias por luces led. También prevén reasfaltar el firme.