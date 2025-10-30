Vila-real se une en pleno por el cáncer de mama y el acceso a los servicios de orientación jurídica

El Ayuntamiento de Vila-real ha aprobado este jueves, en la sesión plenaria ordinaria del mes de octubre, una declaración institucional acerca del cáncer de mama. Así, se ha instado a la Conselleria de Sanitat a proseguir con la modernización de los equipos para permitir la equidad territorial en el acceso a las pruebas de cribado, así como, entre otros, instar a todas las administraciones a realizar campañas que movilicen a las mujeres para que se sometan a las pruebas de diagnóstico.

También por unanimidad ha salido adelante la moción presentada por el PP acerca de la adhesión de la ciudad al servicio de orientación jurídica de proximidad Justiprop.

Por otra parte, se ha dado el visto bueno a la propuesta de prorrogar los contratos del servicio de limpieza de los edificios, dependencias, centros y locales de los que es titular el consistorio. Una prórroga, ha explicado la edila de Servicios Públicos y vicealcaldesa, Maria Fajardo, que se ajusta a ley hasta que se proceda a la licitación de los siguientes contratos.

También, defendida por el edil de Territorio, Emilio M. Obiol, se ha aprobado la delimitación de una finca de propiedad municipal en la calle Jérica. Un trámite necesario para poder avanzar en el derrumbe de estas construcciones para proceder a la creación de una zona ajardinada en el barrio del Progreso.

También ha informado, por motivos de agenda de la alcaldía y tras trasladarlo a todos los grupos municipales antes del pleno, que la sesión ordinaria del mes de noviembre tendrá lugar el jueves 13, a las 11.00 horas.