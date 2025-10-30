Vila-real congela la tasa de residuos y premiará a quienes más reciclen a partir de 2026: las nuevas bonificaciones

El Ayuntamiento de Vila-real aprobará el próximo lunes, en un pleno extraordinario y urgente, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de residuos municipales, con el objetivo de avanzar hacia un modelo más equitativo, sostenible y ajustado a la realidad del municipio.

La nueva regulación, que entrará en vigor en 2026, introduce nuevas bonificaciones y reducciones vinculadas al comportamiento ambiental de la ciudadanía y de los sectores económicos, en coherencia con los objetivos marcados por el equipo de gobierno (PSPV-PSOE y Compromís) para paliar los efectos de la nueva tasa.

Según han explicado desde el bipartito, la modificación “es un paso más en la transición hacia el pago por generación, un sistema que premiará el reciclaje y la correcta separación de los residuos, haciendo el modelo más justo, equitativo y comprometido con el medio ambiente”.

El alcalde, José Benlloch, ha indicado que, “a diferencia otros consistorios próximos como Burriana y Castelló que aplicarán un incremento de la tasa de residuos del 5% para el año próximo, en Vila-real congelamos la tasa”. “Dijimos que era la primera vez que se aplicaba la tasa y nuestro compromiso era que, de acuerdo con los datos que obtuvimos, iríamos hacia una tasa más justa hasta tener un equilibrio más adecuado. Y en pocos meses, hemos hecho los pasos necesarios para cumplir con nuestra palabra”, destaca Maria Fajardo, vicealcaldesa y edila de Servicios Públicos.

“Hay que hacer compatible estas medidas con no poner en riesgo servicios esenciales del consistorio y primar el equilibrio financiero del Ayuntamiento”, defienden los responsables municipales.

Principales novedades

Entre las principales novedades que se aplicarán en 2026, la nueva ordenanza contempla la bonificación general, y acumulable, del 2% para aquellos recibos domiciliados. En el caso de los recibos de doméstica, que suponen el 65% del total, se aprobará el 20% de bonificación para viviendas adheridas al Programa de Inspección Técnica de Reciclaje (ITR), por el cual las personas tendrán que firmar una declaración responsable con un compromiso de reciclaje y después, por parte del Ayuntamiento, se realizará una inspección para verificarlo. También se aplicará un 20% a los inmuebles en suelo rústico y el 30% se podrá aplicar a inmuebles en suelo urbano no desarrollado y a inmuebles urbanizables no programados.

Respecto al apartado comercial, podrá obtenerse un 20% de bonificación por dos casuísticas. Por un lado, la adhesión al servicio de biorresiduos de grandes productores y sector Horeca (restaurantes, cafeterías, centros, entidades) y, por el otro, la adhesión al servicio de puerta a puerta del cartón comercial. Así mismo, se aprobará la modificación del plazo de validez de la auditoría de generación de residuos de uno a tres años.

La aplicación de las bonificaciones será a instancia de parte y se tendrán que pedir la solicitud antes del 31 de marzo del ejercicio impositivo.

Rebaja del 3% del IBI

Estas bonificaciones se suman a la reducción del 3% del impuesto de bienes inmuebles (IBI) aprobado el pleno de septiembre con aplicación para el año próximo y el 2% aplicado este año. En total, la rebaja del IBI ha supuesto que el Ayuntamiento dejará de ingresar 1,2 millones por este impuesto.

“Hasta ahora, el Ayuntamiento asumía una parte muy importante del coste del tratamiento de los residuos pero, con la normativa actual, los costes reales del servicio tienen que ser sufragados por quien los genera: todos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas. Durante estos últimos tres años, especialmente desde la entrada en vigor de la nueva ley, hemos hecho un gran esfuerzo para evitar cargar este coste a las familias, asumiendo el Ayuntamiento en recursos ordinarios los incrementos de la gestión de los residuos en nuestra ciudad, pero la situación se ha vuelto insostenible. Los precios del tratamiento de residuos se han incrementado un 50%, y el Ayuntamiento ya no puede continuar asumiendo este déficit sin poner en riesgo otros servicios esenciales”, indican los máximos responsables municipales que insisten en que “esta tasa no es para recaudar más, sino para pagar el que costa realmente gestionar los residuos. Ni un euro más”.

“Vila-real avanza en la línea que marca la Unión Europea: quien mejor separa y menos contamina, paga menos. Es un principio de justicia ambiental que impulsa el reciclaje y la corresponsabilidad”, argumenta Fajardo. Durante 2025, el consistorio ha implementado el contenedor marrón para los biorresiduos domésticos y ha desplegado el sistema individualizado de recogida para grandes productores. También se están realizando inversiones para controlar el acceso al ecoparque y preparar la implantación del sistema puerta a puerta en la zona industrial, lo cual permitirá afinar todavía más la futura estructura tarifaria, y hacer más rebajas y bonificaciones.

“Cada gesto que podamos hacer en materia de residuos, que ha venido de 0 a 100 en nuestro pueblo, cuenta y tenemos que hacerlo más fácil y más justo para toda la ciudadanía”, afirman