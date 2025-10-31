Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aviso de Benlloch tras los seguidos derrumbes de casas antiguas en Vila-real: "Nos vamos a poner más serios"

El alcalde anuncia que están creando un protocolo, en el que se va a implicar personalmente, para exigir a los propietarios un mínimo de mantenimiento de las fachadas

Foto de uno de los consecutivos derrumbes registrados en Vila-real hace unas semanas.

Foto de uno de los consecutivos derrumbes registrados en Vila-real hace unas semanas. / Toni Losas

David Donaire

Vila-real

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, avisa de que el Ayuntamiento se va a poner "más serio" a la hora de exigir un mínimo de mantenimiento de las fachadas a los propietarios después de haberse derrumbado cinco viviendas antiguas en un corto período de dos semanas en la ciudad. Así lo ha anunciado este jueves en el pleno.

Aunque, de entre esos casos, no había ningún problema en las respectivas fachadas que afectaran a la calle, el primer edil, además de recordar que hay una investigación en marcha para tratar de esclarecer exactamente lo que pasó, ha asegurando que van a tomar cartas en el asunto. "Se está creando un protocolo y un trabajo, y me voy a implicar personalmente, porque me parece un escándalo ver algunas situaciones en que sí puede haber problemas en la vía pública y afectar a los vecinos", ha aseverado.

No en vano, ha recordado que en un par de esos citados derrumbes hubo cascotes que cayeron a la acera y "si te pillan a ti, te pueden hacer mucho daño", ha continuado.

"Yo entiendo que cuando las familias heredan una vivienda, no es fácil venderla: el mercado está complicado, no todos los familiares se ponen de acuerdo... Pero tienen que tener en cuenta que, más allá de las multas que podamos poner, que seremos más estrictos en el decoro y el mantenimiento de estos edificios en ruinas, que también son focos de mosquitos y bichos para los vecinos, si pasa algo (en relación a una desgracia), esas familias van a estar arruinadas para toda la vida", ha esgrimido.

Galería de fotos: Espectacular derrumbe de dos casas en el centro de Vila-real / Toni Losas

"El seguro no se va a hacer cargo de un muerto en estos casos"

"Si hay un expediente abierto de disciplina urbanística porque te hemos requerido que arregles la fachada y, por poner un ejemplo, las tejas están en mal estado, caen y matan a alguien, va a arruinarte la vida", ha destacado el alcalde, que es abogado y especialista en este asunto.

"La gente tiene que ser consciente de que esa casa, que puede valer unos 30.000 o 40.000 euros y estás discutiendo por 10.000 euros para venderla, si no la arreglas cuando te lo están requiriendo, el seguro no va a hacerse cargo de un muerto porque estás incumpliendo la ley y estás siendo imprudente", advierte Benlloch.

