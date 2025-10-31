Benlloch (PSPV) se desmarca de la dimisión de Dora Saura en Compromís: "Es algo interno que tienen que solucionar ellos"

Tras la "dimisión irrevocable" de Dora Saura como concejala de Memoria Democrática y Reconocimiento a las Personas Mayores en el Ayuntamiento de Vila-real y su "salida inmediata" de Compromís, tal como la propia edila ha anunciado este viernes a través de un extenso comunicado, el alcalde y secretario general del PSPV-PSOE local, José Benlloch, se desmarca y cree que la renuncia de la edila es un asunto interno que tienen que solucionar sus socios de gobierno.

"Respetamos en estos casos las cuestiones internas y estamos seguros de que Compromís gestionará esta situación de la mejor forma para la formación y para el bien de Vila-real», asegura a Mediterráneo.

Benlloch reivindica que "el pacto es sólido y útil para que Vila- real avance y para que Vila-real sea el ejemplo de lo que sería bueno que ocurriera en nuestra Comunitat y todos los pueblos y ciudades donde PP y Vox están poniendo en peligro el progreso, la convivencia y los derechos de la gente".

Corporación municipal de Vila-real. / Mediterráneo

Y recuerda que "sigue habiendo una mayoría estable que responde a la voluntad de la ciudad de Vila-real en las últimas elecciones". "Y eso es lo único que me importa, mi ciudad y sus ciudadanos", añade.

No en vano, pese a la pérdida de Compromís de uno de sus tres concejales (Saura ha afirmado que no entregará el acta y continuará como concejala no adscrita), el bipartito sigue con mayoría en el consistorio, con 11 ediles socialistas y dos de la coaliación valencianista.

La gran prioridad: el presupuesto

"Todo este ruido no puede desviarnos de nuestro objetivo prioritario y absoluto, que es aprobar el presupuesto del 2026 antes de que acabe el año", zanja Benlloch.