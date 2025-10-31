Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Benlloch (PSPV) se desmarca de la dimisión de Dora Saura en Compromís: "Es algo interno que tienen que solucionar ellos"

El alcalde y secretario general del PSPV-PSOE en Vila-real se muestra convencido de que sus socios de gobierno "gestionarán esta situación de la mejor forma para la formación y para el bien de la ciudad"

Foto de familia del equipo de gobierno de Vila-real (PSPV-PSOE y Compromís) tras la firma del Pacte de la Llum de Tol, el 19 de julio de 2024. Dora Saura, la edila que ha dimitido, es la última concejala que aparece por la derecha en segunda fila, entre Emilio Obiol y Noelia Samblás.

Foto de familia del equipo de gobierno de Vila-real (PSPV-PSOE y Compromís) tras la firma del Pacte de la Llum de Tol, el 19 de julio de 2024. Dora Saura, la edila que ha dimitido, es la última concejala que aparece por la derecha en segunda fila, entre Emilio Obiol y Noelia Samblás. / Gabriel Utiel

David Donaire

Vila-real

Tras la "dimisión irrevocable" de Dora Saura como concejala de Memoria Democrática y Reconocimiento a las Personas Mayores en el Ayuntamiento de Vila-real y su "salida inmediata" de Compromís, tal como la propia edila ha anunciado este viernes a través de un extenso comunicado, el alcalde y secretario general del PSPV-PSOE local, José Benlloch, se desmarca y cree que la renuncia de la edila es un asunto interno que tienen que solucionar sus socios de gobierno.

"Respetamos en estos casos las cuestiones internas y estamos seguros de que Compromís gestionará esta situación de la mejor forma para la formación y para el bien de Vila-real», asegura a Mediterráneo.

Benlloch reivindica que "el pacto es sólido y útil para que Vila- real avance y para que Vila-real sea el ejemplo de lo que sería bueno que ocurriera en nuestra Comunitat y todos los pueblos y ciudades donde PP y Vox están poniendo en peligro el progreso, la convivencia y los derechos de la gente".

Corporación municipal de Vila-real.

Corporación municipal de Vila-real. / Mediterráneo

Y recuerda que "sigue habiendo una mayoría estable que responde a la voluntad de la ciudad de Vila-real en las últimas elecciones". "Y eso es lo único que me importa, mi ciudad y sus ciudadanos", añade.

No en vano, pese a la pérdida de Compromís de uno de sus tres concejales (Saura ha afirmado que no entregará el acta y continuará como concejala no adscrita), el bipartito sigue con mayoría en el consistorio, con 11 ediles socialistas y dos de la coaliación valencianista.

La gran prioridad: el presupuesto

"Todo este ruido no puede desviarnos de nuestro objetivo prioritario y absoluto, que es aprobar el presupuesto del 2026 antes de que acabe el año", zanja Benlloch.

