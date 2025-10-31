Benlloch (PSPV) se desmarca de la dimisión de Dora Saura en Compromís: "Es algo interno que tienen que solucionar ellos"
El alcalde y secretario general del PSPV-PSOE en Vila-real se muestra convencido de que sus socios de gobierno "gestionarán esta situación de la mejor forma para la formación y para el bien de la ciudad"
Tras la "dimisión irrevocable" de Dora Saura como concejala de Memoria Democrática y Reconocimiento a las Personas Mayores en el Ayuntamiento de Vila-real y su "salida inmediata" de Compromís, tal como la propia edila ha anunciado este viernes a través de un extenso comunicado, el alcalde y secretario general del PSPV-PSOE local, José Benlloch, se desmarca y cree que la renuncia de la edila es un asunto interno que tienen que solucionar sus socios de gobierno.
"Respetamos en estos casos las cuestiones internas y estamos seguros de que Compromís gestionará esta situación de la mejor forma para la formación y para el bien de Vila-real», asegura a Mediterráneo.
Benlloch reivindica que "el pacto es sólido y útil para que Vila- real avance y para que Vila-real sea el ejemplo de lo que sería bueno que ocurriera en nuestra Comunitat y todos los pueblos y ciudades donde PP y Vox están poniendo en peligro el progreso, la convivencia y los derechos de la gente".
Y recuerda que "sigue habiendo una mayoría estable que responde a la voluntad de la ciudad de Vila-real en las últimas elecciones". "Y eso es lo único que me importa, mi ciudad y sus ciudadanos", añade.
No en vano, pese a la pérdida de Compromís de uno de sus tres concejales (Saura ha afirmado que no entregará el acta y continuará como concejala no adscrita), el bipartito sigue con mayoría en el consistorio, con 11 ediles socialistas y dos de la coaliación valencianista.
La gran prioridad: el presupuesto
"Todo este ruido no puede desviarnos de nuestro objetivo prioritario y absoluto, que es aprobar el presupuesto del 2026 antes de que acabe el año", zanja Benlloch.
Suscríbete para seguir leyendo
- Final: El Castellón, eliminado por el Atlético Antoniano en la Copa del Rey (1-0)
- Castelló recurre a la Conselleria para hacer frente al 'infierno' de la avenida Vila-real
- Centros comerciales y supermercados que abren en Castellón este sábado de Tots Sants: los horarios
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- El pueblo de Castellón donde el oro crece bajo tierra: así será la XXII Feria de la Trufa Negra
- Los nueve restaurantes que participan en las Jornadas del Arroz a Banda en el Grau de Castelló: los menús y sus precios
- La invasión de naranja de Sudáfrica complica el inicio de la campaña citrícola de Castellón
- La nueva medida de control de las visitas al ecoparque para rebajar la tasa de la basura en Castelló: Aquí la tienes