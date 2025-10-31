Compromís per Vila-real solicita a Dora Saura que renuncie a l'acta
La formació lamenta la decisió unilateral de la regidora d’abandonar la formació i li recorda el pacte antitransfuguisme
Compromís per Vila-real ha demanat a Dora Saura que renuncie a l’acta de regidora després d’haver decidit abandonar el Grup Municipal Compromís i haver rebutjat les delegacions en matèria de Memòria Democràtica i Reconeixement a les persones majors. La formació, amb la qual va concórrer a les eleccions, considera que ha de respectar la voluntat de la ciutadania de Vila-real, que va votar per unes propostes i uns valors que són els que representa Compromís, i considera que "per coherència política el més honest és retornar l’acta".
“La confiança dels electors es diposita en un projecte col·lectiu, no en una persona. Si una representant deixa d’identificar-se amb aquest projecte, el més honest, coherent i respectuós amb la ciutadania és retornar l’acta”, ha afirmat la secretària local de Compromís per Vila-real, Mònica Àlvaro.
La formació valencianista vol deixar clar que el procés de revisió i ajustos del govern s’ha dut a terme amb total transparència, diàleg i documentació formal, en el marc de les reunions de seguiment del pacte mantingudes entre les dues formacions i informades en assemblea. “Tots els regidors i regidores, inclosa la senyora Saura, han estat informats puntualment del procés i de les decisions preses. Hi ha actes, comunicacions escrites i convocatòries que així ho acrediten”, ha recordat Àlvaro, que ha insistit que “aquesta remodelació respon exclusivament a criteris de gestió i eficiència, fruit de l’experiència compartida d’un any de govern. No té res a veure amb qüestions personals ni amb cap altra motivació. Parlem de decisions col·lectives i responsables, no de destitucions individuals.”
Memòria Democràtica és una àrea que passa a mans de la formació valencianista i que fins ara estava en mans del PSOE. “És una oportunitat per a reforçar una matèria fonamental en temps de retrocés i negacionisme històric. Considerem que és un àmbit en el qual Dora Saura podia haver fet una gran tasca, perquè Compromís és referent en la defensa dels valors democràtics, la justícia i la reparació, però ha decidit no assumir-ho”, afegeix Àlvaro.
Pel que fa a les declaracions públiques de Saura, des de la formació es rebutja qualsevol intent de deslegitimar un procés democràtic i avalat per la militància. “La decisió no s’ha pres d’esquena a ningú. Tot ha estat debatut i ratificat en assemblea. Lamentem que es vulga convertir una decisió organitzativa normal en una qüestió personal, però Compromís sempre treballa des del col·lectiu, no des de la individualitat”. També neguen taxativament que aquesta remodelació del govern tinga cap relació amb les qüestions que la senyora Saura va exposar en el seu moment sobre l’àrea de Cultura. “Des del moment en què vam saber que Saura va posar en coneixement del jutjat les, en aquell moment, presumptes irregularitats, li vam donar suport perquè era el que s’havia de fer i hem defensat eixa postura a tot arreu, amb els mitjans i amb el nostre soci de govern, però en cap cas ha estat el motiu pel qual s’ha reformat el govern. Ans al contrari, sempre l’hem defensada”. Finalment, la causa es va arxivar, “i nosaltres, com ha de ser, acceptem les resolucions judicials”.
Compromís per Vila-real ha assenyalat que la decisió de Saura de no continuar al capdavant de Memòria Democràtica i Reconeixement a les persones majors respon a una qüestió de persones més que de continguts. “Nosaltres pensem en el què i no en el qui. Les carteres no pertanyen a cap persona, el nostre projecte és col·lectiu. Ens mou, perquè ens ho creiem de veritat, reforçar la cultura, la igualtat, els serveis públics, la llengua i la memòria democràtica, i estem convençuts que a la senyora Saura li mouen aquests mateixos valors, tot i que no haja volgut assumir-ne les competències”.
Finalment, Àlvaro ha volgut agrair “el treball i les aportacions de Dora Saura” durant el temps que ha format part del govern. “Desitgem el millor en la seua trajectòria personal, però continuarem treballant amb serenitat, il·lusió i coherència per fer avançar Vila-real des dels valors que sempre han definit Compromís: cultura, igualtat, transparència i memòria democràtica”, ha conclòs.
- Final: El Castellón, eliminado por el Atlético Antoniano en la Copa del Rey (1-0)
- Castelló recurre a la Conselleria para hacer frente al 'infierno' de la avenida Vila-real
- Centros comerciales y supermercados que abren en Castellón este sábado de Tots Sants: los horarios
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- El pueblo de Castellón donde el oro crece bajo tierra: así será la XXII Feria de la Trufa Negra
- Los nueve restaurantes que participan en las Jornadas del Arroz a Banda en el Grau de Castelló: los menús y sus precios
- La invasión de naranja de Sudáfrica complica el inicio de la campaña citrícola de Castellón
- Restablecida la circulación en la AP-7 tras un accidente con un herido leve