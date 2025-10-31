La concejala Dora Saura, 'ex' de Compromís, no entregará el acta y se pasará al grupo de no adscritos en Vila-real

Una de las principales incógnitas que quedaban por resolver después de la "dimisión irrevocable" de la concejala Dora Saura, exintegrante de Compromís, es si la hasta ahora edila de Memoria Democrática y Reconocimiento a las Personas Mayores iba a entregar o no el acta como edila en el Ayuntamiento de Vila-real, además de haber recalcaldo su "salida inmediata" de Compromís.

Horas después de enviar este viernes el comunicado, la propia Saura ha confirmado en declaraciones a Mediterráneo que no lo hará y que se pasará al grupo de no adscritos. "Es un momento un poco de impass después de todo lo que ha pasado, pero de momento no voy a entregar el acta", ha asegurado.

Aunque pase a ser una concejala no adscrita, el equipo de gobierno (formado por PSPV-PSOE y Compromís) seguirá gobernando con mayoría (con 13 concejales), aunque su renuncia supone un duro revés para Compromís, que ve cómo pasará de tener tres concejales hasta ahora a solo dos.

"Ética rastrera"

Reafirmándose en lo que había escrito en su comunicado, Dora Saura lamenta la "ética y moral rastrera" de su expartido al no haber sido informada de la reestructuración de concejalías que anunció el bipartito la semana pasada, en la que ella era una de las grandes afectadas, ya que le quitaban el área de Cultura y le asignaban ahora la de Memoria Democrática.