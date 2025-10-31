Dora Saura (Compromís) dimite como concejala de Vila-real tras ser apartada del área de Cultura

La hasta ahora concejala de Cultura del Ayuntamiento de Vila-real, Dora Saura, ha presentado su dimisión irrevocable y ha anunciado su salida del Grupo Municipal Compromís per Vila-real, después de que se acordara su relevo en el área sin su conocimiento previo.

En un comunicado, Saura ha expresado su “sorpresa” al enterarse de que, durante las negociaciones entre las ejecutivas locales de Compromís Vila-real y el PSOE, se decidió su salida de Cultura y la reasignación de competencias sin haberlo consensuado con ella. Según su versión, el acuerdo implicaba que la Concejalía de Cultura pasaría a María Fajardo, mientras que el área de Museos recaería en Santi Cortells, quedando Saura al frente de Memoria y Gente Mayor.

La exconcejala asegura que el asunto no se trató en la asamblea de Compromís celebrada el 22 de octubre, a la que asistió, ni fue informada por ningún miembro de la ejecutiva. Según relata, al día siguiente fue convocada “de urgencia” a una reunión en la que se le comunicó la decisión.

Organizaciones de valencianismo y la izquierda

Saura recuerda que se incorporó a la lista de Compromís en las últimas elecciones municipales “por su trayectoria personal, cultural y política”, vinculada desde hace años a organizaciones del valencianismo y la izquierda. Llegó a la Concejalía de Cultura en 2024 y, durante su mandato, afirma haber impulsado una programación cultural hasta finales de 2025, la próxima Feria del Libro y un proyecto para abrir la Casa Museo Llorens Poy, entre otras actuaciones.

En su escrito, lamenta no haber podido reforzar el personal del área “pese a las reiteradas peticiones” y critica el procedimiento seguido por su formación, que considera “antidemocrático, desleal y poco ético”.

Absentismo laboral

Por otro lado, hace apenas un mes, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vila-real dictó el sobreseimiento libre de la causa que, tras la denuncia presentada por la actual concejala de Cultura, Dora Saura, se abrió para investigar el presunto absentismo laboral de un funcionario adscrito a su departamento desde hace 12 años, Alfredo Sanz; y de la anterior edila del área, Noelia Samblás.