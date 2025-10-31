Vila-real habilita un dispositiu especial per a facilitar les visites al cementeri
Les accions inclouen el reforç del servei de les línies L2A i L2B del bus urbà gratuït, Groguet, i l’establiment d’un horari especial d’obertura el dia 1 de novembre, des de les 8.00 fins a les 18.30 h
L’Ajuntament de Vila-real ultima el dispositiu especial per la festivitat de Tots Sants, amb l’horari especial d’obertura del Cementeri Municipal i el reforç del servei de bus urbà gratuït, Groguet, per a facilitar les visites al recinte. A més, com és tradicional, demà el cementeri acollirà la celebració eucarística i homenatge als difunts amb la participació de la corporació municipal.
Horari especial d’obertura
La regidora responsable del Cementeri Municipal i vicealcaldessa, Maria Fajardo, assenyala que «com cada any, des de l’Ajuntament facilitem que el veïnat puga recordar i honrar els seus éssers estimats en la festa de Tots Sants i rendim també homenatge als que ja no estan entre nosaltres a través dels actes que celebrem en el nostre cementeri». Per a això, s’ha establit un horari especial d’obertura per a l’1 de novembre, quan romandrà obert de 8.00 a 18.30 hores. Avuí, l’horari serà l’habitual, de 9.00 a 18.00 hores.
Desplaçaments
Per a facilitar els desplaçaments a totes les persones que desitgen visitar el Cementeri Municipal, els dies 31 d’octubre i 1 de novembre, el bus Groguet reforça el servei de les línies L2A (línia principal) i L2B (línia al Termet).
En la festivitat de Tots Sants, l’esplanada central del Cementeri Municipal acollirà, a les 10.30 h, el res del rosari i, a les 11.00 h, l’eucaristia, organitzats per l’Associació de Filles de Maria del Rosari. Des de l’Ajuntament s’hi posaran a disposició cadires per als assistents i, com ja es fa des de 2022, s’hi instal·larà l’estructura de tendals per a protegir de les inclemències del temps. Després de la celebració eucarística, es realitzarà el respons i ofrena a les víctimes de la Guerra Civil, a les víctimes del Cine La Luz.
Construcció de 50 columbaris
Durant l’últim any, des del consistori s’ha donat un impuls destacat al Cementeri Municipal. La concessió de la bula papal va permetre la construcció per urgència de 50 columbaris, donant resposta a una necessitat immediata. També es va portar a terme la creació de l’Espai per a la Memòria per la mort gestacional, perinatal i neonatal, un lloc d’acollida i reconeixement per a les famílies que han patit aquestes pèrdues.
Igualment, s’han rehabilitat nínxols deteriorats i, al voltant de l’aniversari de la segona República, es van celebrar unes jornades en memòria dels represaliats de la Guerra Civil, amb una ofrena i concert de violí al propi cementiri. Amb totes aquestes accions, «hem donat dignitat a un espai de memòria fonamental per als vila-realencs i vila-realenques», va subratllar Fajardo.
Condicionament
Actualment, des de la Regidoria se treballa per a formalitzar un contracte per a condicionar nínxols, tant cobertes com façanes, del perímetre de la part antiga del recinte. Per una part, es repararà la coberta de teula de 14 columnes de nínxols i, per altra, es repararan els frontals d’altres 47 columnes.
Per últim, Fajardo va recordar que fa unes setmanes es va aprovar en una sessió plenària extraordinària el projecte de millora i ampliació del Cementeri Municipal, que contempla una inversió global de 554.302,68 euros, que permetrà habilitar 506 nous nínxols per a enterrament i 300 columbaris, ampliant de manera significativa la capacitat del cementeri i adaptant-lo a les necessitats actuals i futures de la població.
«Cuidar els cementeris és una manera de preservar la memòria, d’honrar els nostres avantpassats i de garantir un lloc de pau per al record», va concloure la vicealcaldessa.
