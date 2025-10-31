Vila-real ultima la recepción del PAI Alaplana para ceder el solar al Consell y construir pisos de alquiler

El Ayuntamiento de Vila-real ultima la recepción del PAI Alaplana, rebautizado como barrio de los Santos Evangelistas, para ceder el solar a la Generalitat con el objetivo de construir viviendas públicas en alquiler a través del plan Viu. Así lo adelantó este jueves el alcalde, José Benlloch, en el transcurso del pleno, en el que recalcó que no habían podido facilitar la parcela al Consell aún porque antes hay que recepcionar este desarrollo urbanístico.

«La semana pasada dimos uno de los últimos pasos para poderlo hacer. Ya tenemos la luz, hemos aprobado la liquidación definitiva y en breve Mazón tendrá a su disposición 2.000 metros cuadrados de parcela para poder edificar», hizo hincapié el primer edil.

El paso clave para desbloquear este programa de actuación integrada ha sido dotar de luz a la zona, ya que «no se disponía ni de la calle ni el camino para llegar al centro de tecnificación deportiva (CTD) ni había electricidad», de modo que así «no se podían dar licencias de pisos».

Para llevar la conexión eléctrica a esa futura área residencial, ubicada en la zona sur de la ciudad, el alcalde recordó que el Gobierno, a través de la Sareb (como propietaria de muchos de los solares afectados) invirtió 2,5 millones de euros para acometer las obras. Una zanja que era muy visible, ya que atravesaba todo el Camí Betxí, para poder traer la luz desde la subestación de Betxí.

«Será un proyecto tractor que nos vendrá de lujo», remarcó el primer edil.

Una residencia y un colegio

Como publicó Mediterráneo, en este PAI, situado entre las calles Maestrat y Moncofa, al lado del parque de calistenia de la zona, está proyectada también la que sería la cuarta residencia de mayores de la ciudad (Benlloch aprovechó para lamentar que la de Sant Llorenç sigue cerrada) y un nuevo colegio público.

Según subrayó Benlloch, solo hay otros dos solares con posibilidades de edificación en la ciudad «después de las ocupaciones ilegales que hizo el gobierno del PP». Son un trozo de terreno en la zona de Eres de Patxuga, delante del colegio José Soriano, aunque el alcalde cree que la Generalitat dirá que no se puede construir más allí; y el parque canino que hay al lado del Pou d’Amorós, si bien antes habría que abrir calles en la zona.

Benlloch abordó este asunto durante el debate de una moción impulsada por Compromís (que salió adelante) para exigir medidas que contribuyan a garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente para los jóvenes.

Declaración institucional

De entre las ocho mociones que abordaron en el pleno de este jueves, hay una que se convirtió en declaración institucional. Fue una centrada en mejorar y pedir más transparencia del programa de prevención y detección precoz del cáncer de mama en la Comunitat Valenciana, al igual como días atrás también se había llegado a un consenso en el pleno de la Diputación.

La otra moción que fue aprobada por unanimidad fue una presentada por el PP que pedía la adhesión de Vila-real al servicio de orientación jurídica de proximidad (Justiprop) de la Generalitat.