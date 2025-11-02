Vila-real estudia instalar un sensor antiinundaciones en el barranco de Ràtils

La concejala de Servicios Públicos y vicealcaldesa del Ayuntamiento de Vila-real, Maria Fajardo, ha participado recientemente en la visita realizada en el marco del proyecto pionero que impulsa la instalación de sensores para la prevención de avenidas e inundaciones en la comarca de la Plana Baixa de la mano de la Agencia Valenciana de Meteorología (AVAMET).

Durante la visita, se ha conocido el funcionamiento del equipo implantado en el río Belcaire a su paso por Moncofa y que mide el nivel de agua mediante láser y ofrece imagen de cámara y datos en tiempo real para activar alertas en caso de riesgo-aviso. En este contexto, Fajardo ha manifestado el interés del consistorio de estudiar la instalación de un sensor análogo en el barranco de Ràtils, que atraviesa una zona de polígono industrial al término municipal, como medida de vigilancia y prevención de situaciones de riesgo ante fuertes precipitaciones o episodios de gota fría.

Estudio detallado

Así, el Ayuntamiento, en colaboración con las autoridades competentes y técnicos especializados, evaluará la viabilidad técnica, económica y operativa de la instalación, así como a garantizar que el sistema esté integrado en los protocolos municipales de emergencia y protección civil. La vicealcaldesa ha manifestado que “la seguridad de nuestro vecindario y la protección de nuestra actividad económica son una prioridad. Esta tecnología nos permitiría anticiparnos ante una situación de riesgo y actuar con mayor eficiencia”.

Visita al sensor antinundaciones en Moncofa. / Mediterráneo

Fajardo ha destacado la buena colaboración entre los diferentes departamentos implicados en caso de una emergencia meteorológica, como Servicios Públicos o Policía Local, pero ha indicado que disponer de nueva tecnología que pueda favorecer esta tarea resulta muy interesante.