Gran expectación por la reapertura del restaurante El Casino en Vila-real: ya vuelve a dar servicio

El emblemático establecimiento reabre sus puertas cuatro meses y medio después de la mano del nuevo gestor, Paco Navarro

Toni Losas

David Donaire

Vila-real

El restaurante El Casino, uno de los establecimientos más emblemáticos de Vila-real, situado en la plaza de la Vila, ha vuelto este lunes a abrir sus puertas cuatro meses y medio después.

Lo ha hecho con pilas y energías renovadas con la entrada de un nuevo gestor, Paco Navarro, que toma las riendas del local, propiedad de la Fundació Caixa Rural, con el objetivo de aportar continuidad y estabilidad en esta nueva etapa del espacio gastronómico.

Galería de fotos de la reapertura del restaurante El Casino en Vila-real / Toni Losas

Tras meses viendo cómo la céntrica terraza de El Casino estaba vacía de sillas y clientes debido al cierre, decenas de vecinos se han acercado ya este lunes al icónico local emplazado en el corazón de la ciudad.

El Casino vuelve a dar servicio desde este lunes en Vila-real. / Toni Losas

Después de recibir más de 20 propuestas de profesionales y empresas de hostelería, el flamante abastecedor es, como adelantó Mediterráneo el 22 de septiembre, Paco Navarro Escrig, con sobrada experiencia en el sector de la hostelería. Ya entonces estimaron que la previsión era reabrir el local "a principios de noviembre" y así ha sido finalmente.

Paco Navarro es el nuevo abastecedor de El Casino en Vila-real.

Paco Navarro es el nuevo abastecedor de El Casino en Vila-real. / Toni Losas

Como ya comentaron entonces desde la Fundació Caixa Rural, la entidad busca ofrecer una propuesta gastronómica de calidad, "dinamizar el entorno de la plaza de la Vila con una amplia oferta lúdica accesible para todos los públicos y posicionar El Casino como un referente en Vila-real, con un concepto innovador que combine gastronomía y ocio".

Dos cierres en poco más de un año

Fue en julio del 2024 cuando el entonces gerente, Edu Ripollés, tras nueve temporadas al frente del establecimiento, dejó el negocio y dio un paso al lado por motivos personales.

Volvería a abrir el 28 de agosto del año pasado de la mano de la sociedad Sabors de Vila, para poder dar servicio por las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia. Sin embargo, estos últimos gestores no aguantaron ni un año y comunicaron a principios de junio que renunciaban por motivos de salud.

