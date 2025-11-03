El bipartito de Vila-real hace valer su mayoría para sacar adelante las bonificaciones de la tasa de residuos

El bipartito de Vila-real, formado por PSPV-PSOE y Compromís, ha hecho valer su mayoría de 13 concejales para sacar adelante la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de residuos, que ha salido adelante este lunes en un pleno extraordinario y urgente con los votos a favor del equipo de gobierno y del concejal no adscrito Manu Rubert, el no del PP y las abstenciones de Vox y la edila no adscrita Dora Saura.

Un pleno en el que Dora Saura se estrenaba en su nueva condición como no adscrita, después de haber anunciado el pasado viernes su dimisión y su salida de Compromís. De hecho, la concejala ha tomado la palabra al inicio de la sesión para anunciar, a efectos de que conste en acta, su renuncia y su incorporación al grupo de no adscritos.

Su voto (abstención) ya ha sido una declaración de intenciones, ya se ha desmarcado a las primeras de cambio del parecer del equipo de gobierno del que formaba parte hasta hace escasos días.

"Que pague menos quien más recicla"

La encargada de introducir la propuesta de la modificación de la ordenanza ha sido la vicealcaldesa, Maria Fajardo, quien se ha congratulado de "poder cumplir con la palabra que dimos desde la concejalía de Medio Ambiente". "Para nosotros era muy importante que las modificaciones se puedan aprobar en este pleno para cumplir con los plazos establecidos", ha añadido.

No en vano, tras recibir ahora luz verde de forma provisional, el proyecto saldrá a exposición pública durante un mes y tendrá que volver a pasar por pleno para ser ratificado de forma definitiva antes de que el acabe el año y así las bonificaciones puedan entrar en vigor a partir de 2026.

"Nos comprometimos a que esto pasaría. Era la primera vez que aprobábamos la tasa de residuos en Vila-real y teníamos ciertas dificultades porque teníamos que crear un padrón que no existía e ir corrigiéndolo", ha desgranado.

"Lo que dijimos desde el primer día es que esa tasa fuera lo más justa posible. Premiar a quien lo hace bien, de manera que pague menos quien más recicla. No solo porque es una cuestión en la que creemos y ayuda a cuidar nuestro planeta, sino porque esas bonificaciones que podemos aplicar al vecindario también puede beneficiar al Ayuntamiento para que pague menos impuestos", ha afirmado Fajardo.

Vox

Por orden de explicación de voto, la primera en intervenir ha sido la portavoz de Vox, Irene Herrero, que ha recriminado al equipo de gobierno que "no ha tenido que pensar mucho", ya que ha visto lo que han hecho en Almassora y "lo han copiado tal cual, pero mal, ya que lo han copiado a medias".

La edila también ha lamentado de "por qué ponen que no te puedes acoger a dos bonificaciones a la vez" y echa de menos que no hayan descuentos para las familias monoparentales o para familias con miembros con discapacidad o dependencia.

Herrero espera que "tengan en cuenta todos los fallos que han hecho" y ha remarcado que "no es cierto que la tasa de basuras venga impuesta por Europa". "Europa recomienda, pero fue Pedro Sánchez quien la puso obligatoria", ha matizado.

PP

Desde el PP, su portavoz, Adrián Casabó, ha criticado que "hoy, de nuevo, en tiempo de descuento y tras tener un año para arreglar su empastre", el bipartito "trae al pleno deprisa y corriendo una modificación de la tasa del basurazo, que es un parche más a su gestión". "Y lo vuelven a hacer de espaldas a la ciudadanía y al resto de grupos políticos, llevando al límite a los funcionarios municipales".

"Yo le recomendaría al señor Benlloch que cambie de actitud porque al ritmo que van fundiéndose las luces de ese pacto de gobierno, no descarto que acabe la legislatura viniendo a pedir los votos del PP para poder sacar las cosas adelante. Y no lo hará porque crea en el diálogo, sino por extrema necesidad", ha continuado Casabó.

"No modifican la ordenanza porque quieran hacer una tasa más justa o porque crean que lo han hecho mal. Simplemente lo hacen porque la gente está quejándose, y con razón, y porque tomaban consciencia de lo que iba a suponer para las familias y actividades económicas esta tasa injusta, que aplican de una manera equivocada después de años de engaños", ha expuesto el edil popular.

Respuesta de Benlloch (PSPV)

Como réplica, en representación del PSPV-PSOE, el alcalde, José Benlloch, ha respondido que "hoy comienza el final de esta campaña de bulos del PP en la cual los vecinos irán viendo todo lo que han estado intentando engañar de forma permanente". "Es curioso cuando su portavoz dice que es injusto utilizar el valor catastral, cuando en Castelló, que son los referentes del pacto de la vergüenza de Vox y PP, resulta que aplican el mismo valor catastral e incluso cobran mucho más a los vecinos de lo que cobraban", ha esgrimido.

"Es bonito que Vox y PP se pongan aquí a compararnos con otros pueblos y ciudades. Castelló, por ejemplo, ha bajado el IBI un 2% y nosotros un 3%. De eso no se han dado cuenta. Y también se han olvidado decir que en todos los lugares donde gobiernan han subido este año la tasa de basuras un 5%. Aquí no la hemos subido ni un euro y, además, hemos incorporado las bonificaciones cara al año que viene", ha sostenido Benlloch.

El alcalde también ha dado a conocer que han encargado a Reciplasa un informe a la Cátedra de la UJI y ha hecho un estudio sobre las ordenanzas fiscales de todos los ayuntamientos. "Y les aseguro de que la nuestra saldrá como la más justa que hay en toda la provincia".

Y ha concluido Benlloch: "Nosotros hemos cumplido con la palabra que dimos. Caudno hemos visto que la ordenanza estaba lo suficientemente madura y los técnicos municipales lo veían viable, con seriedad, responsabilidad y datos encima de la mesa, hemos tirado adelante su modificación, tal y como nos comprometimos".

Plan de actuación ante incendios

En el pleno extraordinario de este lunes también han aprobado, por unanimidad, el plan de actuación municipal frente al riesgo de incendios forestales. "Es muy importante contar con este plan para poder optar a subvenciones que nos puedan dar otras administraciones. Ha costado mucho de hacer y ha sido un trabajo que se ha hecho desde varios departamentos", ha detallado la vicealcaldesa y concejala de Medio Ambiente, Maria Fajardo.