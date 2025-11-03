Vila-real licita por dos millones la renovación de 3.354 luminarias con tecnología led

Vila-real licita por dos millones de euros los trabajos para renovar y modernizar el alumbrado público en la denominada Zona 3, que abarca polígonos industriales y áreas periféricas de la ciudad. La intervención permitirá sustituir 3.354 puntos de luz por nuevas luminarias led de alta eficiencia.

El proyecto, incluido dentro de las líneas de financiación europeas gestionadas por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), tiene como objetivo avanzar hacia un modelo de iluminación sostenible, eficiente y digitalmente controlado. La licitación de las obras llega después de haber logrado el Ayuntamiento el pasado mes de julio una aportación del Ministerio para la Transición Ecológica para acometer las obras, que asciende a 1.983.075,35 euros.

El plazo de ejecución es de nueve meses y las empresas interesadas pueden presentar sus propuestas hasta el 25 de noviembre.

Ahorro y eficiencia

Las actuales lámparas de vapor de sodio a alta presión y halogenuros metálicos serán reemplazadas por equipos led con eficiencias de hasta 144 lúmenes por vatio (lm/W) y una vida útil superior a 100.000 horas. El cambio permitirá reducir la potencia instalada en más de un 65 %, pasando en algunos sectores de consumos superiores a 20 kilovatios (kW) a apenas 6 kW.

Además, todas las nuevas luminarias incorporarán nodos de telegestión individual, que posibilitan el control remoto punto a punto, la regulación del flujo luminoso en función del horario o del tráfico, y la detección automática de incidencias o fallos. Este sistema de gestión inteligente facilitará un mantenimiento más ágil y también una optimización permanente del gasto energético.

Dónde se actuará

El proyecto abarca un amplio conjunto de zonas de la ciudad. Algunos ejemplos son las avenidas Portugal y Europa, el Camí Carinyena, les Voltes y de l’Assagador, el polígono de la carretera de Onda, las calles Senda Pescadors, Soneja y Ribesalbes o en tramos de la Ronda Sudoest, entres otros muchos emplazamientos. Renovarán puntos de luz tanto de viales principales como de calles secundarias y caminos agrícolas que aún contaban con farolas antiguas o poco eficientes a nivel energético.

Esta intervención es la primera de las tres fases que el Ayuntamiento prevé acometer durante los próximos años dentro del ambicioso proyecto para modernizar y sustituir las luminarias a lo largo y ancho de todo el término.

Como publicó Mediterráneo, la aportación de la IDAE la tendrán que devolver en diez años, sin intereses, por lo que el beneficio neto para las arcas municipales con esta primera fase del proyecto calculan que sería de 2.676.249, 35 euros para la próxima década.