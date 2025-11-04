Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De policías a mediadores: el modelo de Vila-real que inspira al mundo

El objetivo de evento es intercambiar información para profundizar en la resolución de conflictos de forma pacífica

Expertos en mediación policial han protagonizado el congreso internacional en esta materia celebrado en Vila-real.

Expertos en mediación policial han protagonizado el congreso internacional en esta materia celebrado en Vila-real. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

La Cátedra de Mediación Policial Ciutat de Vila-real de la Universitat Jaume I, en colaboración con el Ayuntamiento de Vila-real, ha celebrado el Congreso internacional Hacia una justicia humana y eficiente: el futuro de los Métodos Adecuados de Solución de Conflictos (MASC). Un evento que ha reafirmado el papel de Vila-real como referente en mediación policial, tanto en España como en Europa y países de otros continentes, y la estrecha colaboración entre la UJI y el consistorio en la promoción de una justicia más humana, cercana y eficiente.

Durante dos jornadas, profesionales del ámbito jurídico, académico, policial y social han analizado los retos y oportunidades que plantea la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, una de las reformas legales más relevantes de los últimos años.

En el congreso también se ha aprovechado para presentar a los embajadores de la Cátedra de Mediación de la UJI.

En el congreso también se ha aprovechado para presentar a los embajadores de la Cátedra de Mediación de la UJI. / Mediterráneo

El congreso ha reunido a expertos nacionales e internacionales, que han debatido sobre el futuro de la justicia y la transformación que supone la incorporación de los MASC —como la mediación y la conciliación— en el sistema judicial. Entre los temas abordados han destacado los desafíos que afronta el sistema judicial ante la incorporación de los MASC, el análisis de nuevas formas de gestión del conflicto más ágiles y colaborativas, la experiencia comparada de otros países europeos y la mediación policial como modelo innovador de convivencia y confianza ciudadana.

Puesta en valor de los profesionales

En el marco del congreso también se ha presentado el programa de embajadores de la Cátedra de Mediación Policial Ciutat de Vila-real, una iniciativa destinada a crear una red activa de profesionales comprometidos con la difusión y expansión de la mediación policial en todo el territorio.

La profesora Andrea Planchadell, directora de la cátedra, ha destacado que el objetivo del programa es «fortalecer el vínculo entre la universidad y las comunidades locales, poniendo en valor la labor que los profesionales formados en el curso de experto en mediación policial desarrollan en sus respectivos municipios».

En el mismo acto se ha otorgado un reconocimiento oficial a los primeros embajadores de la Cátedra de Mediación Policial, todos ellos egresados del posgrado en Mediación Policial de la Universitat Jaume I, por su implicación en la difusión de la mediación y en la promoción de una convivencia más humana y colaborativa.

Noticias relacionadas y más

El programa permitirá a estos profesionales actuar como representantes de esta cátedra en sus respectivas localidades, para impulsar proyectos colaborativos, difundir actividades formativas y fortalecer la red de mediación policial que la UJI y el Ayuntamiento de Vila-real promueven desde hace más de una década.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos vecinos convierten una ventana en una puerta para colocar su lavadora en el patio del edificio
  2. Comienzan las obras para construir un nuevo hotel de lujo en primera línea en Benicàssim
  3. Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
  4. Cinco personas heridas en un accidente entre un coche y el TRAM
  5. Empresas de China, Japón y Alemania quieren instalarse en Castelló. La zona y a qué se dedican
  6. Aparecen restos humanos de un cementerio de Castellón en una escombrera en Teruel
  7. Segunda oportunidad para reabrir un símbolo de Els Ports por 100 euros al mes
  8. Rescatan en helicóptero al participante en una prueba de montaña en Castellón

Vila-real consolida su liderazgo en mediación policial con un congreso internacional sobre justicia humana y eficiente

Vila-real consolida su liderazgo en mediación policial con un congreso internacional sobre justicia humana y eficiente

Gran expectación por la reapertura del restaurante El Casino en Vila-real: ya vuelve a dar servicio

Gran expectación por la reapertura del restaurante El Casino en Vila-real: ya vuelve a dar servicio

El bipartito de Vila-real hace valer su mayoría para sacar adelante las bonificaciones de la tasa de residuos

El bipartito de Vila-real hace valer su mayoría para sacar adelante las bonificaciones de la tasa de residuos

Vila-real licita por dos millones la renovación de 3.354 luminarias con tecnología led

Vila-real licita por dos millones la renovación de 3.354 luminarias con tecnología led

Vila-real estudia instalar un sensor antiinundaciones en el barranco de Ràtils

Vila-real estudia instalar un sensor antiinundaciones en el barranco de Ràtils

La concejala Dora Saura, 'ex' de Compromís, no entregará el acta y se pasará al grupo de no adscritos en Vila-real

La concejala Dora Saura, 'ex' de Compromís, no entregará el acta y se pasará al grupo de no adscritos en Vila-real

Benlloch (PSPV) se desmarca de la dimisión de Dora Saura en Compromís: "Es algo interno que tienen que solucionar ellos"

Benlloch (PSPV) se desmarca de la dimisión de Dora Saura en Compromís: "Es algo interno que tienen que solucionar ellos"

Compromís per Vila-real exigeix a Dora Saura que renuncie a l'acta

Compromís per Vila-real exigeix a Dora Saura que renuncie a l'acta
Tracking Pixel Contents