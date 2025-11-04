De policías a mediadores: el modelo de Vila-real que inspira al mundo

La Cátedra de Mediación Policial Ciutat de Vila-real de la Universitat Jaume I, en colaboración con el Ayuntamiento de Vila-real, ha celebrado el Congreso internacional Hacia una justicia humana y eficiente: el futuro de los Métodos Adecuados de Solución de Conflictos (MASC). Un evento que ha reafirmado el papel de Vila-real como referente en mediación policial, tanto en España como en Europa y países de otros continentes, y la estrecha colaboración entre la UJI y el consistorio en la promoción de una justicia más humana, cercana y eficiente.

Durante dos jornadas, profesionales del ámbito jurídico, académico, policial y social han analizado los retos y oportunidades que plantea la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, una de las reformas legales más relevantes de los últimos años.

En el congreso también se ha aprovechado para presentar a los embajadores de la Cátedra de Mediación de la UJI. / Mediterráneo

El congreso ha reunido a expertos nacionales e internacionales, que han debatido sobre el futuro de la justicia y la transformación que supone la incorporación de los MASC —como la mediación y la conciliación— en el sistema judicial. Entre los temas abordados han destacado los desafíos que afronta el sistema judicial ante la incorporación de los MASC, el análisis de nuevas formas de gestión del conflicto más ágiles y colaborativas, la experiencia comparada de otros países europeos y la mediación policial como modelo innovador de convivencia y confianza ciudadana.

Puesta en valor de los profesionales

En el marco del congreso también se ha presentado el programa de embajadores de la Cátedra de Mediación Policial Ciutat de Vila-real, una iniciativa destinada a crear una red activa de profesionales comprometidos con la difusión y expansión de la mediación policial en todo el territorio.

La profesora Andrea Planchadell, directora de la cátedra, ha destacado que el objetivo del programa es «fortalecer el vínculo entre la universidad y las comunidades locales, poniendo en valor la labor que los profesionales formados en el curso de experto en mediación policial desarrollan en sus respectivos municipios».

En el mismo acto se ha otorgado un reconocimiento oficial a los primeros embajadores de la Cátedra de Mediación Policial, todos ellos egresados del posgrado en Mediación Policial de la Universitat Jaume I, por su implicación en la difusión de la mediación y en la promoción de una convivencia más humana y colaborativa.

El programa permitirá a estos profesionales actuar como representantes de esta cátedra en sus respectivas localidades, para impulsar proyectos colaborativos, difundir actividades formativas y fortalecer la red de mediación policial que la UJI y el Ayuntamiento de Vila-real promueven desde hace más de una década.