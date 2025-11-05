Vila-real arranca un plan para modernizar uno de sus espacios más emblemáticos: Todos los detalles

Poner al día uno de los espacios más emblemáticos de Vila-real. Ese es el principal objetivo del nuevo programa de empleo que arranca en la ciudad, mediante el cual no solo se formará a una veintena de jóvenes menores de 30 años y en situación de desempleo, sino que también se actuará de manera decisiva en la conservación del patrimonio histórico y cultural del municipio.

La vicealcaldesa Fajardo y la edila Torres han recibido a los beneficiarios del programa 'Talent Jove'. / Mediterráneo

La vicealcaldesa y edila de Servicios Públicos, Maria Fajardo; y la concejala de Economía, Ana Torres, han recibido a los beneficiarios del programa Talent Jove 2025-2026, heredero del anterior T'Avalem, que a lo largo de los próximos 12 meses (hasta el 31 de octubre del 2026) ampliarán sus conocimientos en construcción y electricidad, gracias al programa mixto de ocupación y formación destinado a fomentar la inserción laboral y mejorar las competencias profesionales, concedido por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Ocupación, con una subvención de 565.384 euros, financiada con fondos europeos.

Remuneración mensual

El alumnado participante recibirá una remuneración mensual equivalente al salario mínimo interprofesional (1.184 euros) durante todo el periodo de formación. El programa está diseñado para que puedan compaginar la formación teórica con el trabajo práctico, que se traducirá en la conservación, mantenimiento y mejora y renovación de la instalación eléctrica del edificio del ermitorio de la Mare de Déu de Gràcia y la casa del ermitaño anexa, en el que también se ubica el Museu Etnològic de la ciudad.

El edificio del Termet en el que se emplazan la ermita de la Mare de Déu de Gràcia, la casa del ermitaño y el Museu Etnològic es el elegido para realizar las prácticas de este programa de empleo. / Mediterráneo

Este espacio emblemático del municipio es uno de los elementos patrimoniales y naturales (el paraje del Termet) más visitados de Vila-real, y su rehabilitación permitirá no solo mejorar el estado de conservación, sino también poner en valor el patrimonio histórico, cultural y espiritual de la ciudad. "Con esta actuación, el programa conjuga formación, ocupación y patrimonio, creando un impacto positivo tanto las personas participantes como en el conjunto de la ciudadanía", aseguran desde el consistorio.

Dos áreas diferenciadas

De esta forma, al finalizar el programa, los participantes que superen todos los módulos obtendrán dos certificados de profesionalidad oficiales, expedidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, con validez en todo el territorio nacional.

La vicealcaldesa Fajardo ha animado al alumnado a "aprovechar este tiempo que les dará formación en profesiones con un alto porcentaje de inserción laboral". Por su parte, Torres ha destacado que “invertir en el fomento de ocupación juvenil es contribuir al crecimiento económico, haciendo una Vila-real más fuerte y resiliente”. Con este nuevo programa de empleo, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la formación profesional como vía de inserción laboral, especialmente para personas en situación de desocupación o con dificultades de acceso al mercado laboral.

El proyecto está dirigido y gestionado por un equipo de cuatro profesionales cualificados y seleccionados mediante convocatoria pública anunciada en la web de Labora, entidad que aportó a 60 candidatos, para garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades. Maria Gracia Payá es la directora y docente; Maria Sonia Colomer asume la tarea administrativa; Miguel Antonio Fuertes se ocupa de la docencia de paleta, mientras que Vicente Chorva Miguel es el referente de la formación de electricidad.