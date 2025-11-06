Boom de inscripciones en el congreso nacional de tráfico de Vila-real: a punto del “sold out”

La Policía Local de Vila-real está a punto de colgar el cartel de “completo” para asistir al cuarto congreso nacional sobre tráfico que se organiza desde la escuela de formación del cuerpo de seguridad municipal.

Y es que, cuando faltan dos semanas para la celebración de la cita, ya son casi 500 los profesionales de la seguridad ciudadana y de otros ámbitos que se han inscrito a esta edición del congreso en el que, en esta ocasión, se profundizará en la instrucción de atestados relacionados con el tráfico. Cabe destacar que la cita tendrá lugar el próximo 19 de noviembre, en el Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, con un aforo máximo para 540 personas.

En concreto, los asistentes proceden mayoritariamente de la Comunitat Valenciana, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, País Vasco, Murcia, Cataluña y Madrid.

Completo programa

La cuarta edición de esta cita vila-realense en la que se abordan temas relacionados con el tráfico cuenta con un destacado elenco de ponentes. La inauguración será a las 8.00 horas y está prevista a asistencia del alcalde, José Benlloch; del comisario principal de la Policía Local, José Ramón Nieto; y del concejal de Seguridad y Emergencias, Toni Marín.

Consulta aquí el programa completo del Congreso Nacional de Tràfico 2025 de Vila-real

Programa del Congreso Nacional de Tráfico en Vila-real Programa del Congreso Nacional de Tráfico en Vila-real

Posteriormente, arrancarán las ponencias, que se prolongarán hasta las 14.00 horas, en las que tomarán parte el fiscal de la Fiscalía de Castellón, Jorge Cuesta; el intendente y responsable de la Unidad de Atestados de la Policía Local de Vila-real, Ramón Martínez; el agente de Atestados del mismo cuerpo, Héctor Recatalá; el agente de la Policía Local de València e integrante de la sección de Policía Judicial de Tráfico, Samuel Oriola; el inspector de la Policía Local de Onda, Diego Medina; el comisario jefe del cuerpo de seguridad de Alaquàs, Antonio Carrasco; el inspector de la Guàrdia Urbana de Reus, Juan Manuel Cenizo; el subinspector de la Policía Local de Girona, Jordi Bragulat; y el agente de Atestados de Vila-real, Francisco Javier Martínez.

Responsabilidades penales, el mando en las unidades de atestados, cómo realizar una buena inspección técnica del siniestro, la investigación en atropellos y la casuística de los patinetes eléctricos son algunos de los asuntos que se abordarán en la iniciativa.