Cáritas parroquial de la iglesia arciprestal Sant Jaume de Vila-real estrena sede

La iglesia arciprestal Sant Jaume de Vila-real ha estrenado este jueves su nueva sede de la sección de Cáritas parroquial. El párroco del primer templo local, Javier Aparici, ha sido el encargado de bendecir el local, ubicado en un bajo del número 4 de la calle Ecce Homo, en el que, desde ahora, se atenderá a las personas que necesiten los servicios de la organización benéfica.

Entre los asistentes a la apertura de esta nueva sede de Cáritas parroquial no han faltado, entre otros, el concejal de Servicios Sociales, Toni Marín; el director de Cáritas Diocesana, Francisco Mir; y su homólogo en Cáritas Interparroquial de Vila-real, Enrique Cortés; además de representantes de diferentes entidades sociales y religiosas de la ciudad.

Adquisición de un bajo

Mosén Aparici explica a Mediterráneo que el espacio que ocupaban con anterioridad era excesivamente grande, de manera que se ha optado por destinar el mismo a almacén de la arciprestal, tras surgir la oportunidad de adquirir el nuevo local, en el que se atenderá a quienes requieran la ayuda de la entidad. En cualquier caso, el párroco del primer templo de Vila-real matiza que, en este espacio, se realiza una primera atención para, posteriormente, derivar a los usuarios a los diferentes servicios que presta la organización benéfica a nivel local, a través de Cáritas Interparroquial.

La inauguración de esta sede culmina la programación de actividades programadas a lo largo de todo un año para conmemorar el 750º aniversario de la que fue la primera iglesia de Vila-real.