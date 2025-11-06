De la pizarra al panel solar: las escuelas de Vila-real marcan el futuro verde en la ciudad

El Ayuntamiento de Vila-real ha completado una nueva fase del plan municipal de eficiencia energética, con la finalización de la instalación de placas solares en el colegio Carles Sarthou, en el nuevo aulario de infantil. Con esta actuación, los 11 colegios públicos de la ciudad cuentan ya con sistemas fotovoltaicos propios, avanzando hacia un modelo de ciudad más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Uno de los colegios en los que se han instalado placas para producir energía fotovoltaica es el Carlos Sarthou. / Mediterráneo

Además, el consistorio ha extendido el plan a instalaciones deportivas y otros edificios municipales, con nuevas plantas fotovoltaicas en el polideportivo del barrio Melilla, el pabellón Bancaja y en las naves de Servicios Públicos. Estas actuaciones permiten reducir de manera significativa el consumo eléctrico de origen externo y optimizar los recursos municipales mediante el autoconsumo y la generación compartida de energía.

Las aportaciones

La inversión, que ha ascendido finalmente a 261.794,39 euros, ha sido posible gracias al apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), que ha concedido para el polideportivo del Melilla, el pabellón Bancaja y el edificio de Servicios Públicos una subvención de 44.500 euros para cada edificio y financiación a interés cero hasta los 71.200 euros. En el caso del colegio Carlos Sarthou, se ha obtenido una subvención de 17.186,20 euros y una financiación a interés cero hasta los 27.497,93 euros. Así, el Ivace cubre 150.686,2 euros y los restantes 111.108,19 los asume el consistorio.

Detalles de las últimas actuaciones Edificio de Servicios Públicos (SPV) El coste total de la instalación en recinto desde el que opera el departamento de Servicios Públicos de Vila-real asciende a 76.447,47 euros y ha supuesto la instalación de 197 placas instaladas. Cobertura anual de la demanda del 22,5% de la energía necesaria para atender los inmuebles de Servicios Públicos, Policía Local, Servicios Sociales y Centro de Tecnificación. Pabellón Bancaixa La inversión en este polideportivo se eleva a 84.083,60 euros, con un total de 240 placas instaladas. Cobertura anual de la demanda del 27% de la energía necesaria para atender el polideportivo Bancaixa, la piscina cubierta y el ayuntamiento. Polideportivo Melilla Coste total: 73.347,99 euros y 200 placas instaladas. Cobertura anual de la demanda del 27,5% de la energía necesaria para atender el pabellón Melilla, la Ciutat Esportiva Municipal (CEM), el Trinquet, la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC), Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, piscina del Termet y oficinas municipales. Colegio Carlos Sarthou Coste total: 27.915,33 euros y 64 placas instaladas.

Estas nuevas instalaciones incorporan un sistema de autoconsumo colectivo que permite que la energía excedentaria generada y no consumida se inyecte en la red para alimentar otros edificios municipales. De este modo, se maximiza el rendimiento de las instalaciones y se reducen tanto las emisiones de CO₂ como el gasto energético municipal.

“La finalización del proyecto de instalación de placas fotovoltaicas en los centros educativos públicos y edificios municipales supone un salto cualitativo en la gestión energética municipal. Gracias a esta actuación, conseguiremos un ahorro económico notable en la factura energética y reduciremos la huella de carbono”, destaca la vicealcaldesa y edila de Servicios Públicos, Maria Fajardo, que ha agradecido el apoyo del IVACE en esta “inversión estratégica”, así como el trabajo del personal técnico que ha permitido completar la instalación.