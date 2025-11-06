Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP de Vila-real inicia una recogida de firmas contra el "basurazo"

Los populares reclaman una rebaja del IBI que compense la nueva tasa de recogida y gestión de residuos urbanos

El portavoz del PP, Adrián Casabó, en la mesa instalada este jueves en la plaza de la Vila para recoger firmas contra la tasa de basuras.

Concha Marcos

Vila-real

El Partido Popular de Vila-real ha iniciado este jueves en la plaza de la Vila una campaña de recogida de firmas para mostrar "el rechazo al basurazo aplicado por el gobierno de Benlloch y solicitar también una rebaja del IBI que realmente compense el impacto que está teniendo esta tasa para las familias, los comercios y las empresas de la ciudad".

El portavoz popular, Adrián Casabó, ha señalado que “la forma en que se ha aplicado esta nueva tasa de basuras es totalmente injusta y desproporcionada y, por ello, solicitamos al gobierno de PSOE y Compromís que rectifique”. Y explica que "ante la imposición de esta tasa, el PP de Vila-real ya presentó hace un año una propuesta para rebajar el IBI y compensar el impacto del basurazo, una medida que fue rechazada en el pleno por el gobierno local".

Situación especial

“La situación de Vila-real es especial, ya que en nuestra ciudad el ejecutivo que lidera el alcalde, José Benlloch, ha incrementado en casi un 25% el recibo de la contribución en los últimos años justificado por el aumento del coste de las basuras y ahora que nos imponen esta tasa para recaudar 5 millones de euros extra, solo se rebaja el IBI un 2%”, afirma Casabó. Desde el PP aseguran que "las subidas de la contribución fueron de un 9,5% (2017), un 10% (2020) y un 5% (2022)".

Noticias relacionadas y más

“Los vecinos están enfadados y con razón y, por eso, les animamos a sumarse con su firma a esta petición con la que queremos que se aplique una rebaja del IBI justa que compense el golpe que supone este basurazo”, indicado el líder de los populares vila-realenses, quien denuncia “el afán recaudatorio del gobierno de PSOE y Compromís”. “Este gobierno para recaudar de los vecinos siempre va al máximo, pero para ayudar a la gente de nuestro pueblo siempre al mínimo”, concluye.

