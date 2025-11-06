El PP de Vila-real inicia una recogida de firmas contra el "basurazo"

El Partido Popular de Vila-real ha iniciado este jueves en la plaza de la Vila una campaña de recogida de firmas para mostrar "el rechazo al basurazo aplicado por el gobierno de Benlloch y solicitar también una rebaja del IBI que realmente compense el impacto que está teniendo esta tasa para las familias, los comercios y las empresas de la ciudad".

El portavoz popular, Adrián Casabó, ha señalado que “la forma en que se ha aplicado esta nueva tasa de basuras es totalmente injusta y desproporcionada y, por ello, solicitamos al gobierno de PSOE y Compromís que rectifique”. Y explica que "ante la imposición de esta tasa, el PP de Vila-real ya presentó hace un año una propuesta para rebajar el IBI y compensar el impacto del basurazo, una medida que fue rechazada en el pleno por el gobierno local".

Situación especial

“La situación de Vila-real es especial, ya que en nuestra ciudad el ejecutivo que lidera el alcalde, José Benlloch, ha incrementado en casi un 25% el recibo de la contribución en los últimos años justificado por el aumento del coste de las basuras y ahora que nos imponen esta tasa para recaudar 5 millones de euros extra, solo se rebaja el IBI un 2%”, afirma Casabó. Desde el PP aseguran que "las subidas de la contribución fueron de un 9,5% (2017), un 10% (2020) y un 5% (2022)".

“Los vecinos están enfadados y con razón y, por eso, les animamos a sumarse con su firma a esta petición con la que queremos que se aplique una rebaja del IBI justa que compense el golpe que supone este basurazo”, indicado el líder de los populares vila-realenses, quien denuncia “el afán recaudatorio del gobierno de PSOE y Compromís”. “Este gobierno para recaudar de los vecinos siempre va al máximo, pero para ayudar a la gente de nuestro pueblo siempre al mínimo”, concluye.