La Colla Gegantera de Vila-real, premio Generant Valors de la Fundació Caixa Rural

La Fundació Caixa Rural Vila-real ha otorgado el III Premio Generant Valors a la Colla Gegantera por su proyecto Gegantona Caterineta. Un reconocimiento que ha recibido esta tarde de viernes el presidente de la entidad, Carlos Chiva, de manos de la presidenta de fundación, Sonia Sánchez; el presidente de la Cooperativa Católico Agraria, Juan José Ortells; y la teniente de alcalde, Sabina Escrig.

La Colla Gegantera será la beneficiaria de la recaudación del calendario solidario del 2026, que comenzará a repartirse el próximo 1 de diciembre junto con los lotes navideños a los pensionistas que tienen domiciliada la pensión en Caixa Rural Vila-real. Gracias a este premio, el colectivo que preside Chiva incorporará a la familia de gegants de la ciudad una nueva gegantona llamada Caterineta, con la que continuará trabajando con el propósito de dar a conocer a los niños y niñas la historia y tradiciones de Vila-real.

En el restaurante El Casino

La gala ha congregado en el restaurante El Casino a medio centenar de entidades sociales de Vila-real, así como la corporación municipal y los patronos de la fundación. Un acto en el que también se ha aprovechado para reconocer y agradecer la labor que realizan las asociaciones vila-realenses que trabajan día a día por mejorar la sociedad y la calidad de vida.

“El objetivo principal de la gala, más allá del merecido reconocimiento, es convertir este espacio en un punto de encuentro con las entidades sociales de la localidad", ha indicado Sonia Sánchez, quien señala que seguirán impulsando este tipo de iniciativas.