¿Reciclas mucho? En el 2027 tu bolsillo lo notará: Vila-real premiará a los hogares más verdes

El Ayuntamiento de Vila-real plantea nuevas bonificaciones a la tasa de basuras que, en la ciudad, se estrena este año, como también ha ocurrido en otros dos municipios de la provincia de Castellón, como l’Alcora y Benicàssim, en los que hasta ahora los ciudadanos no abonaban al consistorio un pago específico por la recogida y gestión de los residuos sólidos urbanos.

Como explica la vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos de Vila-real, Maria Fajardo, desde el Ayuntamiento se estudian diferentes medidas para reducir la presión fiscal en este sentido a la ciudadanía que, de alguna manera, puedan implementarse a partir del 2027, más allá de las que ya se ha aprobado aplicar para el próximo ejercicio del 2026 y que se aprobaron por el pleno de la corporación, con el voto favorable del PSPV-PSOE, Compromís y el edil no adscrito Manu Rubert; la oposición del PP; y la abstención de Vox y de la edila no adscrita Dora Saura.

A mayor cantidad, más rebaja

Precisamente, una de las propuestas que están encima de la mesa y que, en todo caso, se aplicaría a partir del 2027, es la de premiar a los hogares que más reciclen, a través de un sistema de pesaje del material que se deposite en el ecoparque. Una fórmula que, en opinión de la edila Fajardo, sí que garantiza que se recompense a quien más separa los diferentes tipos de residuos (básicamente, papel y cartón, envases de plástico y vidrio)

La vicealcaldesa y edila de Servicios Públicos de Vila-real, Maria Fajardo, en su visita al ecoparque de la Vall d'Uixó para conocer su sistema de reciclaje. / Mediterráneo

Y es que la vicealcaldesa ha visitado las instalaciones del ecoparque de la Vall d’Uixó, donde ha conocido de primera mano la metodología que se sigue allí para, en su caso, aplicarla a Vila-real, adaptándose a las circunstancias peculiares de la ciudad.

El propósito inicial es el de expedir una tarjeta personalizada y asociada a cada referencia catastral en las que, a través de un sistema informático, se irán sumando los kilos de material para reciclar que se deposite en el ecoparque municipal.

Contenedores con báscula

Para ello, el recinto en cuestión tiene que incorporar contenedores provistos con báscula para calcular las aportaciones del vecindario. “Para el próximo año no se ha podido establecer esta medida, porque se requiere instalar primero estas balanzas, que se colocarán en el marco de la inversión que se está realizando para modernizar el ecoparque, a través de una subvención de la Generalitat y cuyos trabajos se espera que puedan completarse a lo largo del primer trimestre del 2026”, explica Fajardo a Mediterráneo.

En concreto, la adaptación del recinto, ubicado en el camino Segon Sedeny (junto a la ciudad deportiva Pamesa Cerámica), contempla la instalación de aparatos lectores para las tarjetas y asociados a las básculas, mejoras en la iluminación del espacio y la informatización de la caseta de acceso. Además, como señala la edila Fajardo, “también se establecerá una fórmula de pesaje para cosas que no son medibles en contenedor”.

Recogida de firmas contra "el basurazo"

Por su parte, el PP de Vila-real inició ayer una campaña de recogida de firmas "para mostrar el rechazo al basurazo aplicado por el gobierno de Benlloch y solicitar también una rebaja del IBI que realmente compense el impacto que está teniendo esta tasa para las familias, los comercios y las empresas de la ciudad".

El portavoz y líder de los populares vila-realenses, Adrián Casabó, señala que "la forma en que se ha aplicado esta nueva tasa de basuras es totalmente injusta y desproporcionada y, por ello, solicitamos al gobierno de PSOE y Compromís que rectifique". Y añade: "los vecinos están enfadados y con razón y, por eso, les animamos a sumarse con su forma a esta petición, con la que queremos que se aplique una rebaja del IBI justa, que compense el golpe que supone este basurazo".