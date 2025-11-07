Vila-real llama a aumentar la acogida familiar de menores en riesgo, tras bajar a la mitad en dos años
En la actualidad, la ciudad cuenta con 15 familias que acogen a niños no acompañados, mientras que en el 2023 eran una treintena
El Ayuntamiento de Vila-real y la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar de la Comunitat Valenciana (Avaf), con la que el consistorio tiene firmado un acuerdo de colaboración desde hace varios años, hacen un llamamiento a la ciudadanía en general para que se sumen a la propuesta de hacerse cargo temporal de menores de hasta 18 años que, por diferentes causas, no pueden ser atendidos por sus familias naturales.
En la actualidad, son 15 las familias vila-realenses que acogen a estos niños y adolescentes, lo que supone la mitad de las que participaban de esta iniciativa solidaria en el 2023.
El concejal de Servicios Sociales, Toni Marín, ha comparecido este viernes junto a la técnica de Avaf, Laura Edo, para hacer balance de las acciones y el trabajo que lleva a cabo la entidad en Vila-real, a la vez que han hecho un llamamiento a que los hogares se sumen a este programa por cuanto, como han asegurado, en la provincia de Castellón hay 183 menores que necesitan una familia de acogida.
Avaf presta apoyo a los hogares de acogida con diferentes actividades y herramientas
Grupos de apoyo
La Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar nació hace 35 años y lleva a cabo acciones de apoyo a las familias de acogida, con el fin de fomentar el incremento del acogimiento familiar a niños y adolescentes que quedan, por un tiempo, en situación de desamparo.
De esta forma, con una periodicidad semanal se realizan grupos de apoyo escolar y familiar, así como actividades de ocio. En este sentido, también efectúan acciones en torno al 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos de la Infancia.
