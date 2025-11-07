Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vila-real llama a aumentar la acogida familiar de menores en riesgo, tras bajar a la mitad en dos años

En la actualidad, la ciudad cuenta con 15 familias que acogen a niños no acompañados, mientras que en el 2023 eran una treintena

Avaf y el Ayuntamiento de Vila-real buscan incrementar el número de familias que acogen a menores de manera temporal.

Avaf y el Ayuntamiento de Vila-real buscan incrementar el número de familias que acogen a menores de manera temporal. / Mediterráneo

Josep Carda

Vila-real

El Ayuntamiento de Vila-real y la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar de la Comunitat Valenciana (Avaf), con la que el consistorio tiene firmado un acuerdo de colaboración desde hace varios años, hacen un llamamiento a la ciudadanía en general para que se sumen a la propuesta de hacerse cargo temporal de menores de hasta 18 años que, por diferentes causas, no pueden ser atendidos por sus familias naturales.

El concejal de Servicios Sociales de Vila-real, Toni Marín, junto a las representantes de Avaf tras presentar las acciones de la entidad en materia de acogimiento familiar. / Mediterráneo

En la actualidad, son 15 las familias vila-realenses que acogen a estos niños y adolescentes, lo que supone la mitad de las que participaban de esta iniciativa solidaria en el 2023.

El concejal de Servicios Sociales, Toni Marín, ha comparecido este viernes junto a la técnica de Avaf, Laura Edo, para hacer balance de las acciones y el trabajo que lleva a cabo la entidad en Vila-real, a la vez que han hecho un llamamiento a que los hogares se sumen a este programa por cuanto, como han asegurado, en la provincia de Castellón hay 183 menores que necesitan una familia de acogida.

Avaf presta apoyo a los hogares de acogida con diferentes actividades y herramientas

Grupos de apoyo

La Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar nació hace 35 años y lleva a cabo acciones de apoyo a las familias de acogida, con el fin de fomentar el incremento del acogimiento familiar a niños y adolescentes que quedan, por un tiempo, en situación de desamparo.

De esta forma, con una periodicidad semanal se realizan grupos de apoyo escolar y familiar, así como actividades de ocio. En este sentido, también efectúan acciones en torno al 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos de la Infancia.

