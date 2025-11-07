Vila-real reordena un vial del Madrigal y lo hace de sentido único, por seguridad: los detalles

El departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Vila-real, en coordinación con la Policía Local, ha dado respuesta a una de las reivindicaciones históricas de los residentes en la calle Xàtiva y también de la asociación de vecinos El Progreso, uno de los viales del área residencial del Madrigal más problemáticos en materia de tráfico.

En concreto, la calle en cuestión, desde la delegación que encabeza el concejal Emilio Obiol se ha tomado la determinación de atender las demandas de los vecinos y habilitar el vial en un único sentido de circulación, de norte a sur, es decir, con entrada por la calle Ermita y salida por Sant Joan Bosco, en el barrio Melilla.

Desde ya, por la calle Xàtiva solo se puede circular en dirección norte-sur, con acceso desde la calle Ermita y salida a Sant Joan Bosco. / Josep Carda

Y es que, hasta ahora, esta vía era de doble sentido de circulación, lo que conllevaba inseguridad, tanto para conductores como para peatones, especialmente en aquellos puntos en los que, por su estrechez, era imposible el paso de dos coches a la vez.

Un problema que se agudizaba en los días en los que el Villarreal CF jugaba partidos en el Estado de la Cerámica, por cuanto se contaban por cientos los conductores que utilizaban esta calle en ambas direcciones para buscar aparcamiento, previamente al partido, o salir en dirección a València o Castelló desde el lugar en que estacionaban.

Días de fútbol

En este caso, ahora solo será posible el acceso hacia la carreta de Onda, sentido València, lo que facilitará, como apunta desde el consistorio, la salida de los vehículos de los aficionados que acuden al Estadio de la Cerámica en días de fútbol.

Asimismo, la medida adoptada por Movilidad obligará a quienes tengan que realizar el recorrido inverso a tomar la calle Sedenyet de la Democràcia para llegar a la calle Ermita y acceder a la salida hacia la capital de la Plana. Al respecto, el edil Obiol considera que esta acción “no tiene por qué repercutir en un incremento grande del tráfico en Sedenyet de la Democràcia”, otro de los viales del área residencial del Madrigal que, por su estrechez, también genera inseguridad, básicamente para los peatones, que se ven obligados a ir por la calzada ante la ausencia de aceras.

El concejal de Territorio explica que la decisión de convertir la calle Xàtiva en unidireccional y en sentido sur responde a que esta vía, junto a la de Blas Infante, “actúan como una pequeña ronda que facilita la salida hacia la carretera de Onda".

Además, el cambio de dirección complementa la reciente apertura de la calle Elda (hace un año), “que contribuye a redistribuir mejor el tráfico y favorece una movilidad más fluida y segura”.