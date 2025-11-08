La UNED de Vila-real aprueba los presupuestos más altos de su historia

La UNED de Vila-real ha aprobado los presupuestos más altos de su historia, con una cifra récord de 690.463 euros, que marcan una nueva era de expansión, modernización y liderazgo educativo en la provincia de Castellón. La aprobación tuvo lugar durante la Junta Rectora celebrada el 7 de noviembre, presidida por el director Alejandro Ribes Ferrer, y contó con la participación de representantes institucionales, académicos y municipales.

Entre los asistentes figuraron Juanma Cerdà (Benicarló), María España (Castelló de la Plana), Rosa María Gil (Benicàssim), Vicente Blay Casino (Almassora), Alejandro Clausell (Diputación de Castellón), Jesús de Andrés Sanz (Vicerrector de Centros de la UNED), Anna Vicens (Vila-real), Vicent Cabedo (profesores tutores), David García (Nules), Lola Vilanova (PAS), Inma Cabedo (secretaria del centro) y Rosa Arambul (estudiantes).

Una nueva etapa de expansión y liderazgo

Estos presupuestos históricos reflejan el resultado de una gestión estratégica que ha situado a la UNED de Vila-real en un proceso de transformación y crecimiento sin precedentes. Desde su llegada a la dirección en abril de 2025, Alejandro Ribes ha apostado por un modelo de universidad abierta, moderna y cercana, centrada en la calidad educativa y la expansión territorial.

Bajo su liderazgo, la UNED de Vila-real ha ampliado su actividad académica y cultural por toda la provincia, gracias a la colaboración con más de 25 instituciones públicas y privadas. Este impulso ha venido acompañado de un crecimiento del 1,8 % en las matrículas de grado, confirmando la confianza del alumnado en la institución.

Modernización y calidad académica

En esta nueva etapa, se ha llevado a cabo una reorganización integral de la estructura docente y directiva, con la creación de nuevas coordinaciones de Comunicación, Idiomas y Economía, orientadas a mejorar la gestión interna y fortalecer la calidad académica.

También se ha potenciado el Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), que ofrece un servicio más amplio y especializado de orientación académica y profesional, gracias a acuerdos con más de 15 entidades del ámbito educativo, social y empresarial.

Uno de los ejes clave ha sido el impulso al aprendizaje de idiomas y la formación continua. Desde septiembre, la UNED de Vila-real cuenta con más de 800 estudiantes matriculados en cursos especializados y de idiomas, lo que demuestra la creciente demanda de formación a lo largo de la vida.

Educación inclusiva y compromiso social

La universidad también ha reforzado su compromiso con la formación para mayores a través del programa UNED Sénior, que ha incorporado nuevas sedes en Benicarló, Castelló de la Plana y Burriana, con previsión de expansión a otras localidades.

Asimismo, se ha incrementado el número de jornadas, conferencias y ciclos formativos organizados en distintos municipios, acercando la divulgación del conocimiento y la cultura a toda la provincia.

“Un proyecto compartido que mira al futuro”

Para el director, Alejandro Ribes Ferrer, los resultados alcanzados reflejan “el trabajo constante y el compromiso de toda la comunidad universitaria”.

“Estos presupuestos no son solo una cifra récord, sino el reflejo de un proyecto compartido que mira al futuro con ambición y responsabilidad. La UNED de Vila-real se consolida como una universidad cercana, moderna y comprometida con la sociedad castellonense”, ha afirmado.

Con la aprobación de estos presupuestos, la UNED de Vila-real inicia una nueva etapa de liderazgo educativo y compromiso territorial, reafirmando su papel como referente de calidad, innovación y acceso a la educación superior en la provincia de Castellón.