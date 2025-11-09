Una iglesia de Castellón deslumbra a arquitectos de todo el mundo por sus espectaculares bóvedas tabicadas

La iglesia arciprestal Sant Jaume de Vila-real está considerada como el mayor templo parroquial de España, teniendo en consideración que sus dimensiones se asemejan a las de las grandes catedrales.

Pero sus dimensiones no son lo que más interesa a los profesionales de la arquitectura. Yes que sus bóvedas tabicadas son un ejemplo constructivo que, incluso, a finales del siglo XIX fueron fuente de inspiración para el arquitecto Rafael Guastavino (tataranieto, del también arquitecto José Nadal, autor de la arciprestal vila-realense), quien las reprodujo en una de las grandes obras que ejecutó en Nueva York, como fue la de la catedral dedicada a San Juan Divino.

Fotos de la visita de arquitectos de todo el mundo a las bóvedas tabicadas de la iglesia arciprestal de Vila-real / Toni Losas

Un interés que este sábado se plasmó en la visita al templo vila-realense de unos 60 profesionales de la arquitectura, que participan en València en el tercer Simposio Internacional de Bóvedas Tabicadas, que se desarrolla cada siete años. Tuvieron ocasión de contemplar, tras acceder por una angosta escalera que supera los 22 metros de altura interior del edificio, los detalles de este método constructivo característico del área mediterránea, pero que en Vila-real tiene un rasgo que lo hace casi único.

Es el hecho de que las bóvedas que se aprecian desde el interior de la iglesia están techadas con otras bóvedas, lo que genera un espacio entre ambas que lo hace visitable.

Una de las fotos durante la visita. / Toni Losas

Fernando Vegas, que junto a Santiago Tormo y Camilla Milleto dirige este simposio profesional en el que toman parte arquitectos que van de los 30 a los 80 años, quedaron prendados por esta técnica constructiva. El caso de la parroquia Sant Jaume de Vila-real «es fascinante porque, aunque hay otras iglesias de este tipo, no son como esta».

Y destaca que el mismo autor de la gran obra de la arciprestal, José Nadal, ya dijo en su momento que «en este país no se usa la madera para la construcción».

De hecho, afirma, «la única madera que existe en este templo vila-realense es la de los bancos en los que se sientan los fieles».

Las bóvedas tapicadas de la arciprestal de Vila-real son muy singulares. / Toni Losas

Interés internacional

De esta forma, el ejemplo de Vila-real en materia de bóvedas tabicadas, uno de los más importantes de España y del mundo, fue ayer por la tarde objeto de estudio para arquitectos de una veintena de países de todos los continentes, procedentes, además de España, de Italia, Brasil, Portugal, Chile, Colombia, Perú, Serbia, Estados Unidos, Marruecos, Argentina, Nepal, India, Irán, México o Cuba.

Por otra parte, los asistentes también visitaron el panteón de la familia Soriano-Manzanet, en el cementerio municipal, levantado con este tipo de bóvedas. n