Un macroencuentro de la generación del 85 llena de fiesta Vila-real

Teléfonos móviles, ordenadores, redes sociales, plataformas de contactos... Este es el escenario cada vez más habitual entre los habitantes de este planeta. De hecho, viajar en tren o en autobús es un buen ejemplo para comprobar in situ que la mayor parte de los viajeros observan y manejan hasta la extenuación sus teléfonos móviles. Y que decir que en comidas familiares, el diálogo entre los asistentes, en muchas ocasiones, se convierte en un quiero y no puedo, ante la presencia de los smartphones y su uso indiscriminado.

Con todo, continúa habiendo personas que, lejos de depender de las redes sociales, hacen uso de las mismas para organizar encuentros sociales. Y eso es lo que han promovido un grupo de vila-realenses, con el objetivo de reunir al máximo número posible de vecinos de la generación del 85, es decir, aquellos que a lo largo del 2025 han cumplido o cumplen 40 años.

Fotogalería I Las imágenes del encuentro de la ganeración del 85 en Vila-real /

Y es que, al menos en Vila-real, este tipo de citas se están extendiendo y ya casi son una tradición. Y cualquier excusa vale para celebrar estos eventos. Lo importante es volver a encontrarse tras, posiblemente, muchos años sin saber de un compañero o compañera del colegio, y vivir esa ocasión como una auténtica fiesta.

Más de 250 personas se han dado cita este fin de semana en el marco de este tipo de iniciativas. En este caso, los de 40 años se concentraron en la plaza Major, donde se hicieron la típica foto de familia. Una imagen que, posteriormente, también se repitió en otro de los lugares emblemáticos de Vila-real, como es la plaza del Llaurador.

De la plaza Major al Estadio de la Cerámica

En definitiva, la fiesta arrancó en la misma plaza Major, donde se proyectó el logo conmemorativo de la cita en la gran pantalla existente en la fachada del ayuntamiento. Desde allí, los participantes se dirigieron hasta la zona de las tascas, donde compartieron tomas y conversaciones. Tras ello, desfilaron con un ameno pasacalle hasta la plaza del Llaurador para, después, disfrutar de una grata comida en el restaurante El Vasco, ubicado en las instalaciones del Estadio de la Cerámica, y una posterior actuación musical y un pinchadiscos.

Como explican desde la organización del encuentro, este tipo de iniciativas arrancaron de manera más firma en Vila-real "hace cuatro o cinco años y, desde ese momento, se ha ido creciendo en número de asistentes, como demuestran las más de 250 personas que se han sumado este año". El secreto está, básicamente, en que un par de antiguos alumnos de los diferentes colegios de Vila-real se encargan de contactar con sus excompañeros para que se apunten a la cita en cuestión. Y, paulatinamente, el boca a boca, hace el resto.

En cualquier caso, todo indica que esta moda ha llegado a Vila-real para quedarse y, al menos por un rato, dejar los teléfonos móviles y únicamente utilizarlos para inmortalizar las divertidas y entrañables escenas que se generan durante la celebración.