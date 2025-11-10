Vila-real reduce un 38% el consumo de agua en las últimas tres décadas

Vila-real ha logrado reducir un 38% el consumo de agua en los últimos 27 años, a pesar de que el número de abonados ha crecido un 39% desde entonces. Son datos proporcionados por Facsa, la empresa concesionaria del suministro hídrico y de la red de saneamiento en la ciudad, cuyas nuevas instalaciones visitó una delegación municipal encabezada por el alcalde, José Benlloch, y la vicealcaldesa y también concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo.

Ese drástico descenso resulta posible gracias a una gestión eficiente y a la modernización constante de la red, que permite pasar de un rendimiento del 23% en 1998 al 81% en 2025, por encima de la media estatal (75%) debido, explican desde la compañía, a la sectorización de la red municipal para detectar y reparar fugas, la implantación de sistemas de telecontrol y la gestión activa de la red.

Otra foto de la visita a las instalaciones de Facsa. / Mediterráneo

Obras clave en la red de saneamiento

A lo largo del tiempo de contrato y hasta diciembre del 2024, la alianza entre Ayuntamiento y Facsa posibilitó renovar 35 kilómetros de red y además ejecutar obras clave como un nuevo depósito en Court de Cariñena, otro nuevo depósito y bombeo a Amorós, la renovación del depósito de la Bassa del Poble, la conexión de los depósitos principales al Consorcio de la Plana, la instalación de plantas de carbón activo granulado, la implementación de medidores de turbidez, cloro, pH y temperatura en continuo o la conexión del depósito de la CV-20 para reforzar el suministro industrial.

La digitalización también ha avanzado en la ciudad con la implantación de sistemas de telecontrol y de 1.550 contadores de telelectura, puesto que estos mecanismos resultan del todo fundamentales para reducir pérdidas de agua y mejorar la eficiencia al tener acceso a mucha información.

Desde Facsa explican que Vila-real tiene una de las tarifas de agua más bajas de la provincia, con un incremento del 55% desde 2002, inferior al IPC acumulado (69,5%). Además, en estas casi tres décadas, han suministrado sin coste siete millones de m³ de agua a escuelas, parques, jardines, fuentes y edificios municipales.

Acciones de futuro previstas

Entre las acciones de futuro previstas está disponer de contadores de telelectura en dependencias, parques y jardines, incorporar placas solares a las cubiertas de los depósitos para el autoabastecimiento y la colocación de grupos electrógenos en instalaciones críticas, además de continuar con la renovación de la red.

"La gestión eficiente del agua es una prioridad para Vila-real. Continuamos invirtiendo, de la mano de Facsa, para garantizar un servicio moderno, seguro y respetuoso con el medio ambiente", concluye el primer edil.

"Esta colaboración con FACSA nos permite avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible. Estamos reduciendo al mínimo las pérdidas y mejorando la detección de incidencias, cosa que repercute directamente en el bienestar del vecindario", ha destacado el regidor de Territorio, Emilio M. Obiol.

Por su parte, Maria Fajardo, responsable de la red de saneamiento, ha destacado que “esta visita nos ha servido para comprobar cómo las nuevas herramientas de control nos permiten actuar de manera mucho más ágil ante cualquier problema en el sistema de alcantarillado, mejorando tanto la prevención como la respuesta ante episodios de lluvias intensas o averías puntuales”.