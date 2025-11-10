BORRASCA HERMINIA
Vila-real repara el muro del Museu de la Ciutat Casa de Polo afectado por el temporal de enero
El seguro municipal asume los 2.000 euros del coste de los trabajos de reparación de la pared perimetral del jardín del recinto museístico
El Ayuntamiento de Vila-real lleva a cabo las obras de reparación del tramo del muro perimetral del Museu de la Ciutat Casa de Polo que separa el recinto de una parcela privada, después de los daños ocasionados por la caída de un árbol durante el fuerte episodio de viento registrado en el temporal que azotó la ciudad el 27 y 28 de enero.
Según el informe meteorológico elaborado sobre aquel episodio, Vila-real registró ráfagas de viento de hasta 82 km/h, que podrían haber superado los 95 km/h en algunos puntos del término municipal, a consecuencia de la borrasca Herminia.
Los trabajos, con un coste de unos 2.000 euros, se ejecutan con cargo al seguro que tiene contratado el consistorio vila-realense. Además, la actuación no afecta al funcionamiento habitual del Museu de la Ciutat, que continúa abierto con total normalidad.
Incidente fortuito y extraordinario
El edil de Museos, Santi Cortells, recuerda que “la caída del árbol fue un incidente fortuito provocado por un episodio meteorológico extraordinario y la coordinación entre los diferentes departamentos municipales ha permitido garantizar la seguridad del recinto y la protección de nuestro patrimonio”. Y añade que este incidente se ha podido resolver "sin ningún coste para los vecinos y vecinas de Vila-real.
Por su parte, la vicealcaldesa y edila de Servicios Públicos hace hincapié que, cuando ocurrió el suceso, "desde nuestra área actuamos de manera inmediata para retirar el árbol caído y asegurar la zona, minimizando cualquier riesgo y evitando daños en el jardín del museo”.
