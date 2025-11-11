Reducir el importe de la tasa de basuras en Vila-real es posible: Las claves

La nueva tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos en Vila-real está generando cierto revuelo entre la ciudadanía. Tanto es así que, a través de las redes sociales, varios vecinos han convocado una concentración frente al Ayuntamiento para el próximo viernes, 14 de noviembre.

En cualquier caso, el pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado 3 de noviembre (con los votos a favor del PSPV-PSOE, Compromís y el edil no adscrito Manu Rubert; la postura en contra del PP y la abstención de Vox y la edil no adscrita Dora Saura) una serie de bonificaciones, que se aplicarán en el recibo del ejercicio 2026, de las que podrá beneficiarse la ciudadanía y lograr pagar hasta un 30% menos por la tasa de basuras.

Una de las medidas que se pondrán en marcha, a la espera de estudiar más opciones, es la de la adhesión al Programa de Inspección Técnica de Reciclaje. Pero, ¿en qué consiste esta opción y cómo acogerse a ella?

En función del valor catastral

Como se establece en la ordenanza fiscal que regula este pago, que en Vila-real se ha calculado en función del valor catastral de cada inmueble, los vecinos podrán acogerse, de cara al próximo ejercicio del 2026 a diferentes beneficios fiscales para reducir la factura de la basura.

En concreto, en el caso de sumarse al Programa de Inspección Técnica de Reciclaje, los hogares se beneficiarán de una reducción del 20% del recibo; es decir, quienes en este 2026 pagan el mínimo de 118,39 euros acabarán abonando en el 2026 solo 94,71. Y quienes pagan el máximo de 224,95 euros, abonarán 179,96. Un descuento al que podrá acumularse el 2% de bonificación por domiciliar el recibo.

Más bofificaciones para el 2026 La ordenanza fiscal reguladora de la tasa de prestación del servicio de gestión de residuos urbanos incluye otras bonificaciones, además de la vinculada al programa de reciclaje, con como la que se aplicará del 95% a los hogares en riesgo de exclusión; o del 30% para las viviendas que se ubican en suelo urbano o urbanizable que todavía no se ha desarrollado. También, se establece una reducción del 20% para las casas que están en suelo rústico. En estos dos últimos casos, se deberá presentar la solicitud correspondiente antes del 31 de marzo.

Y, ¿qué hay que hacer para acogerse a esta medida? Simplemente, debe presentarse antes del 31 de marzo del 2026 la solicitud de adhesión a este programa de control de reciclaje y aceptar las condiciones que se establecen que, entre otras, son separar correctamente las diferentes fracciones de residuos (papel y cartón, envases, orgánica, vidrio y rechazo) y depositarlas adecuadamente en los puntos de aportación, contenedores habilitados o en el sistema de recogida correspondiente.

Inspección municipal

Además, deberá permitirse el acceso al inmueble a la inspección municipal encargada de verificar el cumplimiento efectivo e la separación de los residuos sólidos en origen. En este sentido, las unidades catastrales adheridas a este programa a 31 de diciembre mantendrán la aplicación de la tarifa diferenciada para los ejercicios sucesivos.

En todo caso, esta bonificación podría variar a partir del 2027, teniendo en cuenta que desde el consistorio se trabaja en premiar directamente a quienes más reciclan utilizando el ecoparque, en función de los kilos de material que se depositen en este recinto.

Por su parte, el grupo municipal del PP en Vila-real continúa con su campaña de recogida de firmas contra la tasa de basuras. Ayer mismo, instalaron la mesa petitoria en la plaza José Soriano; y mañana miércoles harán lo propio en la plaza Mossén Ballester, de 10.00 a 12.00 horas.