TRANSPORT PÚBLIC URBÀ
El bus Groguet de Vila-real rep la primera subvenció en 7 anys, després de perdre la sol·licitada en 2024
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible atorga 53.985 euros per a sufragar part dels 475.000 euros anuals del cost del servei gratuît
Set anys després de posar-se en marxa el servei de l'autobús gratuït del Groguet en Vila-real (va arrancar en novembre de 2018), l'Ajuntament ha aconseguit la primera ajuda d'una administració pública, en aquest cas l'estatal, per a finançar part del cost anual de 475.000 euros d'aquest servei de transport urbà que, en l'actualitat, compta amb dos línies que connecten diferents punts del nucli urbà i també el paratge natural del Termet i l'Hospital Universitari de la Plana.
D'aquesta manera, i com publica el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) en una resolució provisional, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha concedit una subvenció de 53.985 euros per a sufragar part de la inversió que fa el consistori per a mantindre aquest servei de transport urbà que, almenys per ara, continua sent gratuïts per als usuaris. En concret, la suma total de l'ajuda del Govern central és el resultat de la suma dels criteris mediambientals (33.129 euros), pel dèficit del bitllet (16.221), per la longitud de la xarxa (3.681) i per la demanda (954).
Aquesta primera aportació del Govern arriba just un any després que l'Ajuntament de Vila-real perdera una ajuda, també del Ministeri de Transports, al constatar aquest organisme estatal que el municipi tenia un deute de només 250 euros amb la Seguretat Social. Un deute que, en assabentar-se el consistori, es va abonar de manera immediata, la qual cosa no va impedir que Vila-real es quedara sense la subvenció per al transport públic urbà.
Des de l'executiu que lidera l'alcalde, José Benlloch, assenyalen que "aquesta subvenció estatal reconeix l’esforç del consistori en la consolidació d’un model de mobilitat sostenible, eficient i accessible per a tota la ciutadania, en línia amb els objectius de reducció d’emissions i foment del transport públic".
Sense col·laboració de la Generalitat
En aquesta línia, el regidor de Mobilitat, Emilio Obiol, indica que aquesta serà la primera vegada que la ciutat reba una ajuda estatal per la prestació d’aquest servei", alhora que lamenta que “tot i haver demanat la col·laboració de la Generalitat, mitjançant la Direcció de Transport, quan no rebíem fons externs, la resposta ha estat el silenci”.
Continu creixement
Des de la seua posada en marxa en novembre de 2018, el bus Groguet no ha parat de créixer en nombre d'usuaris, de manera que en aquests set anys s'ha passat dels 220.806 passatgers enregistrats en 2019 als 313.139 que van fer ús del servei en 2024, amb una mitjana aproximada de 26.100 viatgers mensuals enfront dels 4.857 del seu primer mes de funcionament.
Però Groguet no sols ha crescut en usuaris; també en serveis. En els últims anys, l'autobús urbà ha renovat la flota amb vehicles més moderns i sostenibles -amb sistema de gas natural comprimit (GNC)- i ha sumat noves marquesines i plataformes per a assegurar l'accessibilitat- A més, s'ha adaptat amb dues línies el servei en funció de les necessitats i també, per exemple, gràcies a una iniciativa de l'Associació Vilatea, ha incorporat pictogrames per a facilitar el seu ús a persones amb dificultats de comprensió.
Plenament consolidat
"Set anys després, i malgrat el revés que va suposar la pandèmia en l'ús del transport públic, podem dir avui dia que el bus Groguet és un servei plenament consolidat. El primer servei de bus urbà de Vila-real, completament gratuït, amb el qual avancem cap a una mobilitat més sostenible en la nova Vila-real del segle XXI, un objectiu que plasmem en l'Agenda Urbana 2030 i pel qual continuem treballant", apunta el regidor Obiol
"L'aposta i el compromís d'aquest equip de govern per dotar Vila-real d'un transport públic a l'altura del que la nostra ciutat mereix, malgrat les vicissituds, ens ha permés comptar amb un autobús urbà seriós, útil per a la ciutadania, gratuït i sostenible, amb diverses línies, una flota i dotacions modernes que volem continuar millorant i ampliant", afig l'edil, qui planteja que l'ajuda estatal es destinarà a la millora i manteniment del servei.
