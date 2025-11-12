La falta de vivienda impulsa la reconversión de bajos en pisos en Vila-real

Vila-real ha registrado en los últimos meses una tendencia habitacional que responde a la aparición de nuevas dinámicas del mercado por la problemática con la vivienda. Se trata de locales en planta baja que reúnen las condiciones que estipula el código técnico de edificación por lo que es posible concederles la licencia de ocupación.

Unos espacios que, al estar normalmente a cota cero, resultan muy interesantes para personas mayores o con movilidad reducida.

Una dinámica que, según publicó Mediterráneo hace unas semanas, está en auge en la provincia, donde expedientes de cambio de uso para crear nuevas viviendas a partir de locales comerciales, trasteros o garajes; o de entresuelos que antaño se usaban como oficinas o consultas profesionales, están de más actualidad que nunca.

En el caso concreto de Vila-real, según los datos proporcionados por la Concejalía de Territorio, de las tres peticiones que tramitaron y otorgaron en 2024, este año la cifra se ha elevado a nueve, algunas todavía pendientes de concesión.

Nulas promociones e inexistente mercado de alquiler

El edil de Territorio, Emilio M. Obiol, apunta que Vila-real aqueja, como muchos otros municipios de Castellón, la falta de vivienda “con mucha más demanda que oferta". "Una oferta escasa debido a la prácticamente nula existencia de promociones nuevas, pese a que ahora hay cerca de una decena en marcha o a punto de desarrollarse, pero sigue siendo escasa", comenta, y a ello añade que "hay que sumar un mercado de viviendas de alquiler casi inexistente”.

La demanda de vivienda, indica Obiol, existe puesto que “cada semana pasan por junta de gobierno peticiones para obras en uno o dos masets y una o dos casas entremedianeras en el núcleo urbano”.

Pisos turísticos

Otra tendencia que tiene reflejo en la ciudad es la aparición creciente de los pisos turísticos. Desde 2018, se han registrado más de una treintena de expedientes (dos en 2018, seis en 2019, uno en 2020, uno en 2021, dos en 2022, dos en 2023, nueve en 2024 y nueve en lo que va de 2025).

En este sentido, Obiol indica que Vila-real dispone de este tipo de viviendas no por la construcción de promociones específicas sino, principalmente, por inversores que adquieren viviendas para reconvertirlas en pisos turísticos, hecho que va en detrimento del mercado de venta o alquiler.

Por último, el responsable de Territorio indica que, conocedores de la realidad respecto a los entresuelos, están analizando diferentes estudios y se reunirán con técnicos de otros municipios para conocer cómo abordan la situación.