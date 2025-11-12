Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PROPOSTA MUNICIPAL

El PP de Vila-real planteja reparar els carrers Santa Anna i Sant Joaquim amb fons de la Diputació

Els populars presenten una moció perquè la intervenció s'execute amb els 296.200 euros del pla provincial 'Impulsa'

La intensitat del trànsit en aquests carrers origina l'afonament de les llombardes que donen forma a la calçada.

Concha Marcos

Vila-real

El Partit Popular de Vila-real planteja que l'Ajuntament destine els 296.200 euros que rebrà de la Diputació de Castelló a través del pla Impulsa a la millora dels carrers Bayarri, Santa Anna, Sant Joaquim i Mare de Déu de Gràcia.

Per al portaveu popular, Adrián Casabó, “des de fa anys el paviment d'aquests carrers de l'entorn de la plaça Bayarri necessita una actuació de millora urgent. El desgast de la calçada és més que evident, ja que presenta sots per falta de manteniment que dificulten la circulació dels vehicles i també generen molèsties als veïns”.

Imatge del carrer Santa Anna, el qual presenta deformacions de la calçada, realizada amb llambordes.

És per això que insten "a l'equip de govern de PSOE i Compromís a atendre aquesta proposta, que contribuiria a més a tindre una imatge més cuidada de la ciutat i a millorar la funcionalitat de l'entorn urbà”. La iniciativa s'inclou en els punts de l'ordre del dia del plenari que la corporació municipal celebra aquest dijous, a les 11.00 hores.

Trànsit elevat

“Aquests vials situats en el centre de la ciutat suporten cada dia un trànsit elevat, en tractar-se de la via de connexió entre les avingudes Francesc Tàrrega i Cedre i la zona del Llaurador i el carrer Ermita, la qual cosa suposa que cada dia centenars de vehicles circulen per ells”, afig Casabó, qui assenyala que desde la formació que lidera "considerem que aquesta actuació permetrà reduir les molèsties tant als conductors com als veïns”.

Per al portaveu popular, "el pla Impulsa de la Diputació és una gran oportunitat per a actuar en aquests carrers i que es complisca amb una demanda constant dels veïns de la zona centre i d'uns altres que utilitzen cada dia cap d'aquests vials”.

