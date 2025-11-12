PROPOSTA MUNICIPAL
El PP de Vila-real planteja reparar els carrers Santa Anna i Sant Joaquim amb fons de la Diputació
Els populars presenten una moció perquè la intervenció s'execute amb els 296.200 euros del pla provincial 'Impulsa'
El Partit Popular de Vila-real planteja que l'Ajuntament destine els 296.200 euros que rebrà de la Diputació de Castelló a través del pla Impulsa a la millora dels carrers Bayarri, Santa Anna, Sant Joaquim i Mare de Déu de Gràcia.
Per al portaveu popular, Adrián Casabó, “des de fa anys el paviment d'aquests carrers de l'entorn de la plaça Bayarri necessita una actuació de millora urgent. El desgast de la calçada és més que evident, ja que presenta sots per falta de manteniment que dificulten la circulació dels vehicles i també generen molèsties als veïns”.
És per això que insten "a l'equip de govern de PSOE i Compromís a atendre aquesta proposta, que contribuiria a més a tindre una imatge més cuidada de la ciutat i a millorar la funcionalitat de l'entorn urbà”. La iniciativa s'inclou en els punts de l'ordre del dia del plenari que la corporació municipal celebra aquest dijous, a les 11.00 hores.
Trànsit elevat
“Aquests vials situats en el centre de la ciutat suporten cada dia un trànsit elevat, en tractar-se de la via de connexió entre les avingudes Francesc Tàrrega i Cedre i la zona del Llaurador i el carrer Ermita, la qual cosa suposa que cada dia centenars de vehicles circulen per ells”, afig Casabó, qui assenyala que desde la formació que lidera "considerem que aquesta actuació permetrà reduir les molèsties tant als conductors com als veïns”.
Per al portaveu popular, "el pla Impulsa de la Diputació és una gran oportunitat per a actuar en aquests carrers i que es complisca amb una demanda constant dels veïns de la zona centre i d'uns altres que utilitzen cada dia cap d'aquests vials”.
- Grave incendio en la Ciudad del Transporte de Castelló: explosiones y una empresa calcinada
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
- Nuevo accidente laboral fatal en Castellón: muere un joven trabajador en Vilafamés
- Ocho restaurantes de Castellón entre los 55 mejores de la Comunitat
- El Ayuntamiento de Castelló tiene una carta para ti: novedades sobre tasa de la basura y especial atención los inquilinos
- Detienen en Onda al hombre más buscado: lo reclamaban 12 juzgados
- Incendio en Castellón: 'El chaval había remontado la empresa y es una lástima que se le haya quemado