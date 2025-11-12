115 PLACES DISPONIBLES
Vila-real llança una nova edició de l'Aplec de Nadal i Campus Natura
L'objectiu de la iniciativa és afavorir la conciliació familiar i laboral durant les vacances escolars d'aquest període
L'Ajuntament de Vila-real llança una nova edició de l'Aplec de Nadal i Campus Natura, per a facilitar la conciliació familiar i oferir alternatives educatives i d'oci per als xiquets i xiquetes durant les vacances escolars. L'Aplec de Nadal se celebrarà els dies 23, 24, 29, 30 i 31 de desembre i 2 i 5 de gener i comptarà amb 100 places repartides en els col·legis Carlos Sarthou i Cervantes. Està adreçat a xiquets i xiquetes nascuts entre 2022 i 2012 i, preferentment, empadronats a Vila-real.
D'altra banda, el Campus Natura, amb 15 places, s'adreça als xiquets i xiquetes amb diversitat funcional i escolaritzats a Vila-real i es desenvoluparà a les instal·lacions de XiCaEs (Fundació Caixa Rural Vila-real).
La preinscripció per a poder optar a una de les places és telemàtica, a través del web https://inscripcions.vila-real.es o de l’aplicació http://app.vila-real.es, del 17 al 28 de novembre.
Llista d'admesos
L’1 de desembre es publicarà el sorteig i les llistes d'admesos, que hauran de formalitzar la matrícula del 4 al 12 de desembre. Els dies 15 i 16 de desembre es gestionarà la llista d’espera fins a completar places lliures i el 18 de desembre es publicarà el llistat definitiu. El preu de l’activitat, a la qual poden sumar-se els serveis de matinera i menjador, és de 14 euros i s’estableix la reducció de tarifa en situacions especials.
Les publicacions referents al procediment podran consultar-se en https://inscripcions.vila-real.es o al departament d’Educació, a la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC), de 8.00 a 14.00 hores.
La regidora d'Educació, Anna Vicens, ha subratllat la importància d'aquest programa perquè "facilita que les famílies puguen conciliar durant els períodes de vacances escolars i sobretot garanteix que els xiquets i xiquetes gaudisquen d'un oci educatiu i inclusiu, amb tallers, jocs i eixides".
