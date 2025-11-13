Vila-real desbloquea el macroproyecto del cementerio municipal con una inyección de 611.000 euros

El macroproyecto para la construcción de nuevos nichos y columbarios en el cementerio municipal de Vila-real ya tiene vía libre, después de que el pleno de la corporación municipal celebrado este jueves haya aprobado un expediente de crédito extraordinario, por un importe total de casi un millón de euros y del cual se destinan 611.211 euros a desbloquear la licitación de esta iniciativa, así como también para habilitar nuevas cámaras frigoríficas en el recinto funerario.

El expediente de crédito extraordinario, por un importe total de 955.519 euros, ha salido adelante con los votos favorables de los grupos que conforman el ejecuto local (PSPV-PSOE y Compromís) y el de los dos ediles no adscritos, Manu Rubert y Dora Saura. Por su parte, tanto el PP como Vox han decidido abstenerse.

Imagen del pleno ordinario celebrado este jueves en el ayuntamiento de Vila-real. / Mediterráneo

En concreto, el ambicioso plan de ampliación de sepulturas en el camposanto vila-realense contempla 144 nuevos nichos con la ampliación de las islas 2, 3 y 4; otros 30 adicionales en panteones verticales y 300 columbarios adosados, además de la rehabilitación de 83 columnas de nichos que podrían dar cabida a 332 nuevos espacios. En total, se prevé habilitar 506 nuevos nichos para entierro y 300 columbarios, ampliando de manera significativa la capacidad del cementerio y adaptándolo a las necesidades actuales y futuras de la población.

Más iniciativas

Además de esta necesaria aportación para impulsar la licitación del proyecto, se destinan otros cerca de 350.000 euros a otras iniciativas calificadas por el alcalde, José Benlloch, como "prioritarias". Entre las mismas, destacan 83.000 euros que se requiere invertir para finalizar ña reforma del Mercat Central; los algo más de 70.000 para habilitar el Centre Municipal de Promoció Econòmica en los antiguos juzgados de la plaza Colom; los 60.000 euros para completar la colocación del mobiliario y nueva cocina del albergue Mare de Déu de Gràcia; o los 58.510 euros asignados a una serie de reformas en el departamento de Servicios Públicos para convertir algunos espacios en oficinas.

Principales iniciativas -Macroproyecto de ampliación de nichos y columbarios en el cementerio municipal: 611.211 euros -Mobiliario albergue Mare de Déu de Gràcia: 60.783 euros -Últimas mejoras en el Mercat Central: 83.605 euros -Centro Municipal de Promoción Económico en los antiguos juzgados: 70.275 euros -Mejora de la atención ciudadana y la carpeta ciudadana ‘on line’: 13.283 euros -Mejora de las instalaciones del departamento de Servicios Públicos: 58.510 euros -Cámaras de vigilancia en la ermita de la Mare de Déu de Gràcia y el Termet: 18.070 euros -Sustitución del aire acondicionado en la tercera planta del ayuntamiento: 29.877 euros

Asimismo, en el listado de inversiones a impulsar en las próximas semanas se incluyen 18.000 euros para instalación de cámaras de vigilancia conectadas a la Policía Local en los edificios del paraje del Termet y su entorno, para poner freno a los actos vandálicos que se producen en esta zona; y la renovación del sistema de aire acondicionado en la tercera planta del ayuntamiento, en la que se encuentra el departamento de Territorio, Urbanismo y Movilidad.

Otros acuerdos

Por otra parte, el ejecutivo bipartito de PSPV y Compromís ha tumbado la moción presentada por el PP para reparar la calzada de adoquines del siglo XIX de las calles Bayarri, Santa Anna, Sant Joaquim y Mare de Déu de Gràcia con cargo a los 296.200 euros que se prevé que reciba la ciudad de la Diputación de Castellón, en el marco del plan Impulsa. El portavoz popular, Adrián Casabó ha recalcado la necesidad de acometer una intervención urgente , aunque ha reconocido que la aportación de la institución provincial debería complementarse con otra del Ayuntamiento.

Al respecto, la vicealcaldesa y edila de Servicios Públicos, Maria Fajardo, ha manifestado que el equipo de gobierno "comparte la preocupación por el deterioro de estas calles", a la vez que ha defendido la "legitimidad" del vecindario en su reclamación para arreglar estos viales. Con todo, Fajardo destaca que el hecho de que el adoquinado de estas calzadas es "histórico" requiere una actuación más en profundidad, "en la que ua estamos trabajando". Así, explica que este proyecto está en fase de estudio por parte de los servicios técnicos, "porque aquí no se trata de reasfaltar unas calles, que sería más sencillo, sino de una rehabilitación integral que contemplará el soterramiento de cableado y la renovación de las conducciones de agua potable, entre otros aspectos.

La corporación vila-realense también ha aprobado una declaración institucional de apoyo a las personas afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y sus familias. Además, con el respaldo de los ediles no adscritos, Compromís, PP y PSPV-PSOE (como es habitual, Vox ha votado en contra), se ha dado el visto bueno a la moción de conmemoración del 25N, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.