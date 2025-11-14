Unas 300 personas se concentran contra la tasa de basuras en Vila-real y el alcalde les atiende in situ

Unas 300 personas se han concentrado en la mañana de este miércoles en la plaza Major de Vila-real, frente al ayuntamiento, para mostrar su disconformidad con la nueva tasa de basuras que la ciudad aplica a partir de este año, como ocurre en todos los municipios de España, en base a la legislación aprobada por el Gobierno central, atendiendo a una directiva europea dirigida a reducir la generación de residuos e incentivar el reciclaje.

Los promotores de la iniciativa -entre los que se encuentra el exconcejal del PP Ignasi Clausell- han leído un manifiesto en el que han expresado su rechazo al "basurazo" y han anunciado una segunda concentración para las 12.00 horas del próximo sábado, 29 de noviembre. Además, han recordado que "también se están recogiendo firmas", en referencia a la campaña que ha iniciado el PP de Vila-real, y que los interesados pueden estampar su rúbrica en la sede de los populares y mañana sábado, en la plaza del Llaurador, también en el marco de la misma campaña.

Para los organizadores, "la rebaja del 2% en el IBI que el Ayuntamiento ha aplicado este año, se traduce en un descuento de unos 10 euros de media por hogar, lo que nos parece insuficiente, porque esos 10 euros no compensan el recibo de 150 euros de media que hemos pagado o vamos a pagar".

El munícipe baja a pie de calle

En un primer momento, y pese a los intentos de los promotores de que no se profirieran insultos, algunos de los concentrados (los menos) sí que han lanzado injurias contra el alcalde, José Benlloch, con gritos como "sinvergüenza", "cabrón" o "cobarde". Unos insultos que no fueron obstáculo para que el munícipe haya bajado a pie de calle para explicar el porqué de la nueva tasa de basuras y las medidas que se implementarán, ya a partir del próximo año, para bonificar esta tasa, de manera que se reduzca el recibo a aquellos hogares que más reciclen. Junto al alcalde, también han bajado a la plaza diferentes concejales del equipo de gobierno.

Asimismo, Benlloch ha reconocido que la tasa no es la más justa, "algo en lo que estamos trabajando, porque este año ha sido imposible implementar diferentes beneficios fiscales que sí que se aplicarán ya en el 2026", y ha asegurado entender el malestar del vecindario. Además, ha respondido a las diferentes cuestiones que le han planteado varias de las personas que se han dado cita en la plaza Major.

Con todo, el alcalde ha señalado a Mediterráneo, una vez finalizada la concentración, que "he podido constatar que había muchas personas que tienen una situación económica familiar muy complicada y eso es algo en lo que vamos a ponerlos las pilas para facilitar el procedimiento por el que estos vecinos y vecinas puedan acogerse a la exención del 95% de la tasa que ya se establece en la ordenanza para familias con dificultades".

En este sentido, explica que todas las personas que consideren que su situación económica es difícil y que les complica asumir el recibo de la basura, "soliciten que un técnico de Servicios Sociales realice un informe detallado para que, basándose en el mismo, podamos aplicar esa bonificación del 95% que, por otra parte, es la más alta de toda España".

Benlloch ha aprovechado para recordar que el vecindario puede acogerse, ya el próximo ejercicio, a diferentes bonificaciones en la tasa, como las relacionadas con el compromiso de reciclar (20%) o de residir en una zona urbana no desarrollada (30%),, donde no llegan al 100% todos los servicios municipales.