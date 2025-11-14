Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Caballeros del Pilar aterrizan en Vila-real

Representantes de 10 filiales y colectivos vinculados a la asociación con sede en Zaragoza se reúnen en la ciudad, en el marco de su tercer encuentro nacional

La sala noble del Gran Casino ha acogido la recepción de los representantes de los Caballeros del Pilar de toda España.

Josep Carda

Vila-real

Representantes de filiales y entidades vinculadas a la Asociación de Caballeros del Pilar, con sede central en Zaragoza, han llegado este viernes a Vila-real para tomar parte en el tercer encuentro nacional de estos colectivos.

Un evento en el que participan un total de 10 de estas organizaciones. La actividad se ha desarrollado básicamente por la tarde, con la recepción y entrega de las acreditaciones a los asistentes que, posteriormente, han sido recibidos por la corporación municipal. El traslado de la imagen hasta la iglesia arciprestal y una misa, seguida de un ágape en los salones parroquiales, culminan la jornada.

La imagen de la Virgen del Pilar, que se custodia en la capilla dedicada a la misma, se ha trasladado hasta la iglesia arciprestal.

Actividades para el sábado

Por lo que respecta a la programación prevista para este sábado, la misma se abrirá a las 9.45 horas con una conferencia del vicedecano de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de València, Vicente Botella Cubells, en el salón de actos de la Comunitat de Regants. Posteriormente, los asistentes tendrán ocasión de conocer algunos de los espacios y recintos más emblemáticos de la ciudad, antes de disfrutar de una comida en el restaurante El Vasco.

La jornada finaluizará con un concierto especial en el que, a cargo de Santiago M. Beltrán, Monforte, sonarán los dos órganos de que dispone la iglesia arcipretal de Vila-real: el barroco y el romántico.

