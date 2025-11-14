Repararán por urgencia la senda botánica de Vila-real, cerrada por desprendimientos tras las últimas lluvias

El Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del río Millars ha acordado iniciar el expediente de contratación para ejecutar, de manera urgente, las obras de reparación y acondicionamiento de un tramo de la senda botánica de Vila-real, que permanece cerrada a causa de los desprendimientos provocados por las últimas lluvias. Durante este tiempo, los técnicos del consorcio y del Ayuntamiento han estado analizando los desperfectos e investigando las causas estructurales de los desprendimientos, que han dejado una parte de cableado al descubierto.

“Por motivos de seguridad, y siguiendo el protocolo para este tipo de situaciones, inmediatamente después de detectar lo sucedido se decidió cerrar al paso la senda. Desde entonces, nuestros técnicos han estado trabajando para tramitar con la máxima rapidez y garantías el expediente de reparación que hemos aprobado”, explica el presidente del consorcio y alcalde de Burriana, Jorge Monferrer.

Imagen en la que se aprecia una importante grieta en una de las rocas laretales de la senda botánica que amenaza con desprenderse. / Mediterráneo

La decisión se ha tomado después de analizar la información proporcionada por el servicio de vigilancia del paisaje protegido y la documentación gráfica aportada. Los trabajos se adjudicarán de manera urgente a empresas especializadas en estabilización de taludes y seguridad de espacios naturales, garantizando en todo momento la sensibilidad y el respeto por el espacio protegido. Una vez recibidas las ofertas, el consorcio procederá a la adjudicación de los trabajos y a su ejecución inmediata, que incluirán la retirada de los materiales inestables, el saneamiento del talud y afianzar el cableado.

Garantizar la seguridad

“Lo más importante es garantizar la seguridad de las personas y la preservación del paisaje natural, pero no podemos olvidar que la senda botánica es una de las rutas más utilizadas y emblemáticas del paisaje protegido”, detalla Monferrer. Por este motivo, el objetivo del consorcio es actuar con urgencia, pero también con el máximo cuidado y respeto por el entorno. “El Millars es un espacio natural vivo, donde el agua, la vegetación y la meteorología generan cambios que no siempre se pueden prever”, añade.

Desde el consorcio recuerdan que la senda botánica permanecerá cerrada temporalmente por seguridad hasta que se ejecuten los trabajos de reparación y apela a la responsabilidad y prudencia de la ciudadanía para respetar la señalización y las prohibiciones de acceso vigentes. Todas las novedades se comunicarán por los canales oficiales del ente.