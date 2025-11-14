Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Repararán por urgencia la senda botánica de Vila-real, cerrada por desprendimientos tras las últimas lluvias

El Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Millars acuerda iniciar el expediente de contratación para ejecutar, de manera urgente, las obras de reparación

Las últimas lluvias provocaron desprendimientos en algunos puntos de la senda botánica de Vila-real que, por el momento, permanece cerrada hasta que se repare por urgencia.

Las últimas lluvias provocaron desprendimientos en algunos puntos de la senda botánica de Vila-real que, por el momento, permanece cerrada hasta que se repare por urgencia. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

El Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del río Millars ha acordado iniciar el expediente de contratación para ejecutar, de manera urgente, las obras de reparación y acondicionamiento de un tramo de la senda botánica de Vila-real, que permanece cerrada a causa de los desprendimientos provocados por las últimas lluvias. Durante este tiempo, los técnicos del consorcio y del Ayuntamiento han estado analizando los desperfectos e investigando las causas estructurales de los desprendimientos, que han dejado una parte de cableado al descubierto.

“Por motivos de seguridad, y siguiendo el protocolo para este tipo de situaciones, inmediatamente después de detectar lo sucedido se decidió cerrar al paso la senda. Desde entonces, nuestros técnicos han estado trabajando para tramitar con la máxima rapidez y garantías el expediente de reparación que hemos aprobado”, explica el presidente del consorcio y alcalde de Burriana, Jorge Monferrer.

Imagen en la que se aprecia una importante grieta en una de las rocas laretales de la senda botánica que amenaza con desprenderse.

Imagen en la que se aprecia una importante grieta en una de las rocas laretales de la senda botánica que amenaza con desprenderse. / Mediterráneo

La decisión se ha tomado después de analizar la información proporcionada por el servicio de vigilancia del paisaje protegido y la documentación gráfica aportada. Los trabajos se adjudicarán de manera urgente a empresas especializadas en estabilización de taludes y seguridad de espacios naturales, garantizando en todo momento la sensibilidad y el respeto por el espacio protegido. Una vez recibidas las ofertas, el consorcio procederá a la adjudicación de los trabajos y a su ejecución inmediata, que incluirán la retirada de los materiales inestables, el saneamiento del talud y afianzar el cableado.

Garantizar la seguridad

“Lo más importante es garantizar la seguridad de las personas y la preservación del paisaje natural, pero no podemos olvidar que la senda botánica es una de las rutas más utilizadas y emblemáticas del paisaje protegido”, detalla Monferrer. Por este motivo, el objetivo del consorcio es actuar con urgencia, pero también con el máximo cuidado y respeto por el entorno. “El Millars es un espacio natural vivo, donde el agua, la vegetación y la meteorología generan cambios que no siempre se pueden prever”, añade.

Noticias relacionadas y más

Desde el consorcio recuerdan que la senda botánica permanecerá cerrada temporalmente por seguridad hasta que se ejecuten los trabajos de reparación y apela a la responsabilidad y prudencia de la ciudadanía para respetar la señalización y las prohibiciones de acceso vigentes. Todas las novedades se comunicarán por los canales oficiales del ente.

TEMAS

  1. Castellón registra un terremoto de magnitud 2,6 esta madrugada
  2. Jaque mate' a una asociación 'por querer pasarse de lista' en Castelló. ¿Qué ha pasado?
  3. Otro susto para la almendra de Castellón: Europa propone importar 500.000 toneladas de EEUU con arancel cero
  4. Un pueblo de Castellón de 490 vecinos combate la brecha financiera con su primer cajero automático: 'Es de vital importancia
  5. La historia de un error: la destitución 'fantasma' de Pablo Hernández
  6. Un pequeño pueblo de Castellón ofrece tres viviendas sociales a familias con hijos: 'Vivir aquí es como si te tocara la lotería
  7. Un conductor hace el 'pleno al 15' de infracciones en Vila-real
  8. Casa okupada en Castellón durante cinco años: 30 gatos, suciedad extrema y destrozos irreparables

Repararán por urgencia la senda botánica de Vila-real, cerrada por desprendimientos tras las últimas lluvias

Repararán por urgencia la senda botánica de Vila-real, cerrada por desprendimientos tras las últimas lluvias

Unas 300 personas se concentran contra la tasa de basuras en Vila-real y el alcalde les atiende in situ

Unas 300 personas se concentran contra la tasa de basuras en Vila-real y el alcalde les atiende in situ

Vila-real destina 3,5 millones de remanentes a reducir endeudamiento y lo sitúa en el 39%

Vila-real destina 3,5 millones de remanentes a reducir endeudamiento y lo sitúa en el 39%

Vila-real desbloquea el macroproyecto del cementerio municipal con una inyección de 611.000 euros

Vila-real desbloquea el macroproyecto del cementerio municipal con una inyección de 611.000 euros

El bus Groguet de Vila-real rep la primera subvenció en 7 anys i consolida la seua gratuïtat

El bus Groguet de Vila-real rep la primera subvenció en 7 anys i consolida la seua gratuïtat

La falta de vivienda impulsa la reconversión de bajos a pisos en Vila-real

La falta de vivienda impulsa la reconversión de bajos a pisos en Vila-real

Vila-real llança una nova edició de l'Aplec de Nadal i Campus Natura

Vila-real llança una nova edició de l'Aplec de Nadal i Campus Natura

El PP de Vila-real planteja reparar els carrers Santa Anna i Sant Joaquim amb fons de la Diputació

El PP de Vila-real planteja reparar els carrers Santa Anna i Sant Joaquim amb fons de la Diputació
Tracking Pixel Contents