Vila-real destina 3,5 millones de remanentes a reducir endeudamiento y lo sitúa en el 39%

La unanimidad marcó ayer la aprobación, en el pleno ordinario de Vila-real correspondiente al mes de noviembre, de la propuesta de destinar los casi 3,5 millones de remanentes del pasado ejercicio del 2024 a reducir deuda municipal. De esta forma, de los 27,5 millones de euros que suman en la actualidad los créditos que mantiene el Ayuntamiento con diferentes entidades financieras se pasará a los cerca del 24 millones, de manera que, como explicó el alcalde, José Benlloch, el endeudamiento municipal se reducirá hasta el 39%, muy lejos de más del 75% que, como apuntó durante la sesión plenaria, "nos dejó el último gobierno del PP", tras hacerse efectivo el préstamo contratado en el 2008 por el ejecutivo local liderado entonces por el exalcalde Juan José Rubert.

Además, el alcalde avanzó que el próximo año del 2026 se liquidará "aquel préstamo de 20 millones de euros del gobierno del PP que, junto a la bomba del urbanismo, ha lastrado la ciudad durante 15 años”. Y añadió que "hemos pagado más de 70 millones por la ruina del PP, entre bancos e indemnizaciones urbanísticas que nos han impedido dedicar los remanentes a inversiones imprescindibles”.

El pleno ordinario celebrado ayer por la corporación municipal aprobó destinar los remanentes del 2014 a reducir deuda. / Mediterráneo

"Cuando llegamos al ejecutivo local en el 2011, no solo la deuda municipal estaba por encima del 75%, sino que el riesgo (derivado de la gestión urbanística, fundamentalmente durante el último gobierno popular) superaba los 80 millones de euros", indicó. "Todos los años tenemos que designar en el presupuesto municipal siete millones a la concejalía más importante de este Ayuntamiento, que es la de la ruina y los empastres del PP", añadió.

"Máxima responsabilidad"

En este sentido, el munícipe vila-realense incidió en que "hemos hecho las cosas con la máxima responsabilidad posible", de manera que con la reducción del endeudamiento local, se pretende allanar el camino para poder optar a la ejecución de proyectos financiados en parte con fondos europeos, "y para los que nosotros tenemos que aportar una parte importante de esas inversiones".

Y es que, como apuntó Benlloch, Vila-real no puede destinar a inversiones los remanentes del ejercicio anterior, "lo que sí que pueden hacer municipios de nuestro entorno" con una deuda baja o, incluso, inexistente, "sino que tenemos que aportarlos para reducir la deuda".