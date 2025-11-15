Informan a los hosteleros de Vila-real de la nueva tasa de basuras y los descuentos para el 2026

La vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Vila-real, Maria Fajardo, se ha reunido con representantes del sector hostelero de la ciudad en la sede de la asociación que los agrupa (Ashiovi), con el fin de aclararles el funcionamiento de la nueva tasa de basuras y las bonificaciones a las que podrán acogerse el próximo año del 2026.

Un encuentro que precede al previsto la próxima semana con la asociación de vecinos El Roser, en el marco de una serie de reuniones en los diferentes barrios de Vila-real, para responder a las dudas y anotar la casuística particular del vecindario de cada zona. «Desde el equipo de gobierno, damos la cara, estamos a pie de calle y en mejora continua», afirma Fajardo.

Reuniones en las asociaciones de vecinos

El propio alcalde, José Benlloch, hace hincapié en que «para reforzar esa escucha activa con la ciudadanía, iniciaremos una campaña de reuniones abiertas para todas las entidades vecinales, dirigidas a aclarar dudas, explicar el funcionamiento de la tasa y escuchar directamente las necesidades de la ciudadanía». Y añade el munícipe:«Recorreremos todos los barrios para explicar, escuchar y corregir, y lo haremos con transparencia y la mano extendida».

El anuncio se produce tras la primera de las concentraciones anunciadas en contra de la nueva tasa de basura, en la que participaron unas 300 personas. Una iniciativa que, como aseveraron desde la organización, se repetirá de nuevo en la plaza Major el sábado, 29 de septiembre, a las 12.00 horas, con la mirada puesta en aumentar la participación en la misma.