Vila-real, capital de los Caballeros del Pilar de España

En torno a 200 personas, procedentes de diferentes puntos de España, participan este fin de semana en Vila-real en el tercer encuentro nacional de filiales y hermandades vinculadas a la Asociación de Caballeros de Nuestra Señora del Pilar, cuya sede central está en Zaragoza.

Una cita que el colectivo vila-realense de esta entidad se ha ganado a pulso, tras impulsar su presencia en la sociedad local, después de algunas décadas con escasa o nula actividad.

Las imágenes del encuentro de Caballeros del Pilar en Vila-real / Manolo Nebot

Los asistentes a esta iniciativa proceden de lugares tan dispares como la propia capital aragonesa, pero también de Torralba de Calatrava (Ciudad Real), Castelló de la Plana, Valladolid, Calanda (Teruel), Sevilla, Benejúzar (Alicante), Pedroñeras (Cuenca), Callosa del Segura (Alicante) y, por supuesto, de Vila-real, anfitriona de la cita.

Este sábado es la jornada central de este encuentro, después de que los participantes llegaran a la ciudad el viernes. De hecho, el salón de actos de la Comunitat de Regants, con entrada por la avenida La Murà, acogió la primera de las actividades; una conferencia del vicedecano de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de València, Vicente Botella.

Visita guiada

Tras la charla, y partiendo del mismo salón de la Comunitat de Regants de Vila-real, los participantes en el encuentro han tenido ocasión de conocer algunos de los lugares y espacios más emblemáticos de la ciudad, como el propio Sindicato de Riegos, la capilla del Pilar, la basílica de Sant Pasqual y la Real Capilla en la que reposan los restos del patrón local, la iglesia arciprestal y la plaza Major.

Una comida de peregrinos y un concierto de los dos órganos del primer templo vila-realense (el barroco y el romántico) completan la programación.

Y el principal acto dominical es la misa presidida por el obispo, Casimiro López Llorente.