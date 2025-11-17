Los 50 están de moda: la generación de 1975 arrasa con su gran fiesta de reencuentro en Vila-real

Si, días atrás, se convocó una macroconcentración de vila-realenses de la generación de 1985, es decir, quienes cumplían 40 años de edad, este mismo fin de semana la cita la han protagonizado vecinos y vecinas más veteranos, concretamente, quienes han cumplido o cumplen en lo que resta de año el medio siglo de vida.

En este caso fueron algo más de 160 las personas que respondieron a una iniciativa que, como señalan a Mediterráneo desde la organización, se ha venido fraguando desde el mes de enero. Se trata de un evento (el de los cincuentañeros) que, como explican, surgió hace un par de años en Vila-real. “Lo primero que hicimos fue crear un grupo de Whatsapp de la gente nacida en 1975 y en el que, poco a poco, se han ido agregando más personas”, señalan.

La comida fue el preámbulo de una tarde llena de música de la juventud de estos 'cincuentañeros' vila-realenses. / Mediterráneo

Y es que, en este tipo de iniciativas, las nuevas tecnologías facilitan en buena medida el proceso de búsqueda de quienes fueron compañeros de colegios o quienes coincidieron en empezar su época escolar décadas atrás.

Con todo, lo cierto es que cualquier excusa es buena para reencontrarse con viejos conocidos o, también, con personas que tal vez se desconocía de su existencia, pero que tienen algo en común con el resto de convocados: la edad.

Piscolabis, comida y música

En la fiesta de la generación de 1975, el programa arrancó con un piscolabis al mediodía y una comida de hermandad en un conocido restaurante próximo al parque de la Mayorazga. Posteriormente, la celebración continuó en la discoteca anexa, en la que no faltaron las canciones que marcaron la infancia y la juventud de quienes nacieron hace medio siglo.

En la cita hubo representación de todos los colegios existentes en Vila-real en aquellos tiempos (algunos de los que hay en la actualidad son de más reciente construcción), así como también tomaron parte vila-realenses que estudiaron en el Colegio Salesiano de Burriana.

Y, como recuerdo de esta especial efeméride, se entregó a cada asistente una bolsa con diferentes detalles conmemorativos. En todo caso, el mejor recuerdo ha sido compartir unas horas con quienes, por nacer en el mismo año, compartieron una época de muchos cambios sociales, culturales y económicos.