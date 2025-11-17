Teatro, conferencias y acciones contra la violencia de género en Vila-real: La programación del 25N

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Vila-real ha arrancado los actos que se incluyen en la programación con que la ciudad conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre. El programa incluye una amplia variedad de actividades -teatro, conferencias, talleres, acciones participativas y propuestas culturales- con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía, abrir espacios de reflexión y reforzar el trabajo comunitario para avanzar hacia la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Como cada año, el punto central de la conmemoración será la concentración y lectura del manifiesto, que tendrá lugar el martes 25 de noviembre, a las 12.00 horas, en la plaza Major.

La vicealcaldesa y edila de Igualdad, Maria Fajardo, subraya la importancia de estas actividades y su calidad, destacando que “los actos previstos, junto con las iniciativas de la Escuela de Igualdad, hacen que Vila-real continúe siendo un referente en las políticas en defensa de los derechos de la mujer, en la prevención de la violencia de género y en la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres”.

Esta es la programación en Vila-real en torno a la celebración del 25N y la lucha contra la violencia machista. / Mediterráneo

La programación se inició este domingo, con la representación de la obra de teatro Malditos tacones, en el Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner. Luisa Martín y Olivia Molina protagonizan esta representación que aborda, desde el lenguaje teatral, las presiones sociales, los estereotipos y las violencias que atraviesan la vida de muchas mujeres. Una propuesta intensa y emotiva que invita a la reflexión y con la que, además, se recaudan fondos para la asociación Conquistando Escalones.

Escuela de Igualdad

El miércoles, 19, a las 18.00 horas y en la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC) acogerá la segunda conferencia de la séptima edición de la Escuela de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género. De secretaria a terapeuta. Mankeeping, el nuevo abuso sutil hacia las mujeres, a cargo de la periodista y poeta Susanna Lliberós, analizará una forma de violencia menos visible, pero presente en muchas relaciones: el mankeeping, o la carga emocional y de curas que recae sobre las mujeres, incluso en entornos aparentemente igualitarios.

"La lucha contra la violencia machista es un compromiso colectivo y así lo refleja el programa con la propuesta que plantean todas las entidades colaboradoras. Juntas y juntos tenemos que demostrar que Vila-real es una ciudad respetuosa, igualitaria y que rechaza cualquier clase de violencia o discriminación contra la mujer” Maria Fajardo — Vicealcaldesa y edila de Igualdad de Vila-real

Por otra parte, el día 24, en la sede de la asociación de personas con discapacidad Acudim se realizará un mural inclusivo bajo el lema Si conoces un caso de violencia de género, denúncialo. Será a las 16.30 horas.

El 25N empezará la programación con la marcha Contra el maltrato, no hay trato, impulsada por el Servicio de Promoción de la Salud Mental Comunitaria de la Fundación Manantial. Una actividad de sensibilización abierta a toda la población para mostrar el rechazo unánime a la violencia machista que arrancará a las 11.15 horas desde la Casa dels Mundina. Y de la mano del Grup de Dones de Vila-real llegará la concentración y lectura del manifiesto, al mediodía, en la plaza Major. Esa misma jornada, a las 19.00 horas, esta entidad también organizará una vigilia con el lema Prou feminicidis.

Más propuestas

Asimismo, la asociación cultural El Bressol promueve, el jueves 27, a las 19.00 horas en la Casa dels Mundina, El derecho al placer de la mujer, una conversación con Ángela Monfort, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico. Y la programación vivirá la recta final con dos propuestas culturales. El viernes, 28 de noviembre se proyectará el cortometraje La nostra història, la història de totes en el salón de actos de Servicios Sociales, a las 17.00 horas. Un acto organizado por la residencia para personas con problemas de salud mental Santa Anna-Caixa Rural de Vila-real que gestiona la Fundación Manantial. Finalmente, la representación Miliciana, de La Ravalera Teatro llegará el sábado 29, a las 18.00 horas, al Teatro Tagoba de la mano del Grupo de Investigación por la Memoria Histórica de Castelló, en el marco del Memorial Democrático.

La vicealcaldesa Fajardo hace un llamamiento a la participación e implicación de toda la ciudadanía “porque la lucha contra la violencia machista es un compromiso colectivo y así lo refleja el programa con la propuesta que plantean todas las entidades colaboradoras. Juntas y juntos tenemos que demostrar que Vila-real es una ciudad respetuosa, igualitaria y que rechaza cualquier clase de violencia o discriminación contra la mujer”.