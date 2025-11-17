Tecnología y tradición: así es el nuevo calendario interactivo que pone sonido al patrimonio musical de Vila-real
El almanaque incorpora varios códigos QR en cada página de los meses del año, desde los que se pueden escuchar piezas del patrimonio musical de Vila-real
La Fundació Caixa Rural Vila-real ha presentado el Calendario Solidario 2026, una edición marcada este año por la incorporación de nuevas tecnologías que permiten transformar un producto tradicional en una experiencia interactiva. El almanaque, dedicado al patrimonio musical de Vila-real, integra varios códigos QR en cada uno de sus meses, que permiten escuchar piezas musicales vinculadas a la historia y las entidades locales.
La iniciativa, cuya recaudación se destinará a la Colla Gegantera de Vila-real, supone un paso adelante en la digitalización de los proyectos solidarios de la fundación. Y tal y como ha destacado su presidenta, Sonia Sánchez, el calendario “ya no es solo una herramienta de planificación, sino un documento vivo que combina tradición y tecnología para reforzar la identidad cultural de muestra ciudad”.
El contenido musical ha sido elaborado por el docente y compositor Borja Muñoz, encargado de recuperar y organizar el patrimonio sonoro local, mientras que las ilustraciones han corrido a cargo de Carlos Chiva quien, además, preside la Colla Gegantera. Chiva ha avanzado que los fondos permitirán ampliar la familia gegantera con la creación de una nueva gegantona, Caterineta.
El alcalde, José Benlloch, ha subrayado el valor de esta combinación entre tradición y tecnología: “Es insustituible el papel, el color y el mensaje del calendario, pero ahora, con los códigos QR, añadimos una dimensión sonora que nos permite acceder a nuestra música de forma inmediata”.
Más intervenciones
El acto ha contado también con la intervención de Juan José Ortells, presidente de la Cooperativa Católico Agraria, quien ha recordado que los calendarios están disponibles en las oficinas de Caixa Rural Vila-real y en la Tenda Taula. Asimismo, adelantó la programación navideña de la Fundación, que incluirá el concierto especial de Navidad de la Unió Musical La Lira, el 20 de diciembre, y la tradicional misa navideña, el día 21.
En la presentación del almanaque no ha faltado la presencia de representantes de las diferentes entidades locales que han aportado información y piezas musicales en la elaboración del mismo, así como de otros colectivos ciudadanos.
