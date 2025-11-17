Vila-real confirma un "bajo impacto" de la plaga del trips en la próxima cosecha de cítricos

El Ayuntamiento de Vila-real y la Cooperativa Católico Agraria finalizaron el primer periodo de seguimiento intensivo de la plaga Scirtothrips aurantii, iniciado en mayo, con resultados que confirman un impacto menor del esperado en los frutos del término municipal. Este primer estudio permitió ampliar el conocimiento sobre su presencia real, su comportamiento y la evolución en los cultivos locales.

A lo largo de tres meses, técnicos y agricultores revisaron de forma semanal brotes y frutos en 17 parcelas seleccionadas de diferentes partidas del término de Vila-real, representando variedades tempranas, de media estación y tardías con el objetivo de monitorizar la plaga en todas las fases fenológicas y detectar a tiempo posibles incrementos de población.

La instalación de trampas cromáticas, los muestreos en campo y el análisis de brotes y frutos proporcionaron información detallada sobre la fluctuación de las poblaciones de adultos y ninfas. Pese a que en las trampas y revisiones semanales se detectaron tanto machos como hembras, con picos poblacionales irregulares, no se estableció una correlación directa entre el número de individuos y la aparición de daños significativos en los frutos. Este resultado contrasta con las alertas emitidas por especialistas y con los daños severos documentados en otras zonas.

Más vulnerables

El seguimiento confirma que los brotes tiernos son más vulnerables que los frutos, siendo el principal punto de alimentación del insecto pero sin afectar de forma notable al rendimiento del cultivo.

Al trabajo de seguimiento con las actuaciones sociosanitarias establecidas por la Conselleria de Agricultura en las zonas donde se confirmó la presencia del trips se suma el proyecto de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) que, durante cuatro años, estudiará la biología y ecología del trips, el diseño de protocolos de muestreo y la definición de umbrales de tratamiento. En este contexto, es imprescindible la colaboración activa entre agricultores, técnicos y administraciones para contener la expansión de Scirtothrips aurantii y proteger la viabilidad de la agricultura en la región. Es por este motivo que el Ayuntamiento y la Cooperativa firmaron el convenio de colaboración para el monitoreo del término municipal.

Muestreos realizados en la campaña estival del 2025. / MEDITERRÁNEO

«Este primer seguimiento ha sido clave para aprender más sobre esta nueva plaga para la que no había productos que la puedan combatir a largo plazo y diseñar estrategias de control más eficaces para próximas campañas», señaló Juanjo Ortells, presidente de la Cooperativa Católico Agraria.

La vicealcaldesa, Maria Fajardo, destacó «el valor de la colaboración entre nuestros agricultores, entidades cooperativas y administraciones para avanzar hacia una agricultura más segura, preventiva y sostenible». «El objetivo es intentar que no suceda lo mismo que pasó con el cotonet. Desde el Ayuntamiento apostamos por la agricultura porque, aunque a veces nos olvidamos, el 70% de nuestro término es agrícola pese a que gran parte esté en desuso», añadió.

Con la finalización de esta primera campaña de monitoreo, Vila-real refuerza su papel como municipio comprometido con la sanidad vegetal. El Ayuntamiento y la Cooperativa señalan que es importante que el monitoreo siga en futuras campañas priorizando las fases de crecimiento más sensibles de la planta ya que en septiembre y octubre se siguió detectando la presencia de ninfas y adultos en la última brotación.