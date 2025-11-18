La Escuela de Personas Adultas de Vila-real tendrá nueva ubicación: todos los detalles

Los usuarios de la Escuela de Personas Adultas de Vila-real (EPA) tienen más cerca disponer de una sede definitiva para este servicio, después de que se les habilitara un lugar en el Espai Jove, ubicado frente a la estación de trenes, después de que tuvieran que abandonar la planta superior de la antigua biblioteca municipal de Solades, para reconvertir este inmueble en el cuarto centro de salud de la ciudad, para el que se está elaborando el proyecto de rehabilitación.

En concreto, el Ayuntamiento de Vila-real ha alcanzado un acuerdo con la Dirección Territorial de la Conselleria de Educación que, una vez concluidas las obras que se acometen para la restauración y la ampliación del edificio de Primaria del colegio público Concepción Arenal permitirán trasladar a los alumnos de Infantil a este espacio desde su actual ubicación en un inmueble que hace esquina con la avenida Alemanya y la calle Josep Ramon Batalla.

El edificio de Infantil del colegio Concepción Arenal de Vila-real se emplaza en la esquina de la calle Josep Ramon Batalla con la avenida Alemanya. / Mediterráneio

De esta manera, el edificio de Infantil del CEIP Concepción Arenal quedará libre y, como señala el alcalde, José Benlloch, se destinará a reubicar la Escuela de Personas Adultas y también aparte de las iniciativas que dan forma a la Universitat Popular. El objetivo es acometer los trabajos de adaptación del inmueble a lo largo del verano, aprovechando las vacaciones escolares, con la idea de arrancar allí el próximo curso, en septiembre del 2026.

Labores de adaptación

Benlloch explica a Mediterráneo que, aunque las EPA dependen de la Conselleria de Educación y, por tanto, es este organismo quien debe asumir los trabajos de adaptación, "nosotros estamos dispuestos a colaborar para llevar a cabo un proyecto amplio y ambicioso".

Esta nueva apuesta para ubicar la EPA de Vila-real ha permitido al ejecutivo local disponer de los 516.000 euros que estaban destinados para habilitar este servicio educativo en el antiguo matadero municipal (recinto por el que se optó para crear una sede definitiva para la educación de adultos), con el fin de destinarlos a financiar e impulsar otros proyectos considerados por el equipo de gobierno como "prioritarios", que se aprobaron en el transcurso del último pleno ordinario, el pasado jueves.

Nuevas inversiones

Unas inversiones por importe de casi un millón de euros tendentes, entre otros aspectos y como principal iniciativa, a dotar de los algo más de 600.000 euros necesarios para licitar el plan de viabilidad del cementerio municipal, en el que se establece la construcción de medio millar de nuevos nichos y otros 300 columbarios, que garantizarán la vida útil del camposanto local por algunos años más.

Otros de los proyectos contemplados en el paquete aprobado el jueves son la dotación de nuevo mobiliario y cocina para el albergue Mare de Déu de Gràcia; acabar los últimos detalles de la reforma del Mercat Central; o la instalación de cámaras de vigilancia para evitar actos vandálicos en el paraje del Termet.