Vila-real apropa al professorat les campanyes d'aquest curs per a promoure el valencià
Han repartit el material de les barraquetes recentment editades per Normalització amb els lemes 'El nom és Vila-real' i 'L’atenem en valencià'
La Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC) ha acollit una reunió organitzada per la Regidoria de Normalització Lingüística de Vila-real amb l'objectiu de presentar les campanyes de promoció del valencià previstes per al curs acadèmic 2025-2026.
El regidor de l'àrea, Santi Cortells, ha estat l'encarregat de conduir la sessió, en la qual també han participat les tècniques de Normalització i l’arxiver municipal, Miguel Ramos, que s’ha presentat als docents i ha encoratjat els assistents a fer que els Departaments d’Història dels centres educatius s’impliquen encara més amb l’Arxiu Municipal i els ha presentat alguns dels projectes en els quals estan treballant, com ara, l’imminent llançament de publicacions per difondre la història local entre els escolars.
Durant la seua intervenció, Cortells ha agraït la implicació dels docents en aquestes iniciatives i ha destacat la proximitat amb molts dels assistents, ja que, com és conegut, com a docent ha compartit amb alguns d'ells departament.
Entre les accions destacades, s’ha repartit el material de les barraquetes recentment editades per Normalització amb els lemes 'El nom és Vila-real' i 'L’atenem en valencià'. També s'ha tractat la campanya de Nadal que enguany incorpora l’edició d’un quadern sobre tradicions d’aquesta època de l’any i hi inclou vocabulari típic. Així mateix, es promou el web interactiu javenenelsreis.com, una eina que permet a l'alumnat més jove redactar cartes als Reis d'Orient, crear nadales i postals en valencià, per fomentar així l'ús lúdic i educatiu de la llengua.
A més, s'ha recordat la galeria multimèdia disponible en el web municipal, que ofereix recursos didàctics perquè el professorat els puga utilitzar a les aules. Aquest projecte, que ja compta amb una dilatada trajectòria, continua sent una peça clau per normalitzar l'ús del valencià en l'àmbit educatiu.
Durant la reunió també s'ha anunciat la 27a edició de la campanya Ràdio-activitat, una iniciativa que combina educació i comunicació gràcies a la col·laboració de Vox UJI Ràdio. Aquesta proposta ofereix a l'alumnat l'oportunitat de participar en la gravació d'un programa de ràdio i visitar les instal·lacions de la Universitat Jaume I, alhora que els apropa al món de la comunicació en valencià. Cortells ha volgut expressar el seu agraïment a la Universitat i ha recordat que "amb iniciatives com aquestes, no només donem visibilitat al valencià en àmbits com la comunicació, sinó que oferim a l'alumnat una experiència enriquidora que uneix llengua, creativitat i tecnologia. És un exemple perfecte de com la col·laboració amb entitats com l'UJI ens ajuda a innovar en la promoció lingüística. A més, els docents agraeixen aquesta iniciativa ja que els menors tenen un primer contacte amb l’àmbit universitari".
S’ha lliurat als assistents les recents publicacions de la Regidoria de Normalització Lingüística i uns calendaris de sobretaula en valencià. D'altra banda, s’ha parlat del procés de subvencions que, amb la resolució ja emesa, se satisfaran de forma imminent i, també s’ha destacat el paper del voluntariat lingüístic.
Finalment, tant el professorat com els representants de la Regidoria han valorat de manera molt positiva el gruix de les propostes oferides. “El cine i el teatre agraden molt i, com ens diu el professorat especialment en les obres teatrals, són la primera experiència cultural d’aquest tipus per a alguns alumnes”, ha indicat Cortells, que ha afegit que s’ha aconseguit una resposta molt positiva del Correllengua, “especialment ha agradat la utilització en directe d'instruments musicals”.
