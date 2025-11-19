Benlloch asegura que Vila-real tiene suelo suficiente para construir más de 10.000 pisos

La ciudad de Vila-real «tiene suelo suficiente para construir, desde ya mismo, más de 10.000 pisos». Así de rotundo se mostró el alcalde, José Benlloch, en el último pleno ordinario, durante un debate sobre las dificultades, especialmente de los más jóvenes, para acceder a una vivienda hoy en día. Unas complejidades que no solo se dan en esta ciudad, sino que afectan a la práctica totalidad de municipios, especialmente los más grandes, en toda España.

Según apuntó el primer edil, «Vila-real no tiene problema de suelo para edificar», en base al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aún vigente desde el año 1981. Y es que para Benlloch las parcelas urbanas en las que se pueden levantar pisos en la actualidad permitirían, en caso de completarse, albergar a una población de en torno a 30.000 personas más. «Una cifra que tardaremos muchos años en alcanzar», augura.

Solares disponibles

Como ejemplo de esos solares disponibles, el alcalde mencionó el que hay en la entrada norte, en la confluencia de las avenidas França y Grècia, «en el que caben unas 600 viviendas, lo que equivaldría a unos 3.000 habitantes y sobre el que hay algún movimiento».

Otra de las parcelas en las que sería factible edificar sería la que se emplaza junto al instituto Broch i Llop, para alrededor de 300 pisos. A ellas se suman las 600 viviendas que también podrían construirse en el PAI Alaplana, que ya cuenta con electricidad después de los trabajos realizados para abastecer esta zona desde la central eléctrica de Betxí; o las antiguas naves existentes en la calle Borriana, «en las que se pueden edificar hasta siete alturas», señaló Benlloch.

Foto de uno de los solares que están sin edificar y podría albergar la construcción de pisos. / Manolo Nebot

Suelo para los próximos 20 o 30 años

El primer edil vila-realense hizo hincapié en que, pese a que Vila-real tiene suelo urbano suficiente «para los próximos 20 o 30 años», los promotores «no quieren ponerse a crear viviendas ni regalándoles los solares» debido al encarecimiento de los materiales y, en general, del coste de la edificación. «Construir una vivienda hoy en día supone una inversión de entre 1.300 o.400 euros el metro cuadrado. Una cifra que se traduciría, después de aplicar el margen de beneficio y los impuestos, en unos 180.000 euros para un piso de 90 metros cuadrados», ejemplifica el primer edil socialista.

Para Benlloch, la única solución posible para esta problemática está en «aportar dinero público por parte de las administraciones superiores (Generalitat y Gobierno central) para levantar viviendas de VPP». Una fórmula que permitiría a muchas familias, básicamente los más jóvenes, a acceder a uno de los derechos que consagra la Constitución, como es una casa.

A pesar de todo, el sector de la construcción en vertical empieza en Vila-real a levantar la cabeza, aunque muy lentamente, de manera que ya se ejecuta alguna promoción, como la que se lleva a cabo en la calle Alfred Nobel.