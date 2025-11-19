EL 24 DE NOVEMBRE ARRANCA LA INICIATIVA
Vila-real activa el Vilabons 2025: Així pots aconseguir bons de fins a 100 euros per la meitat del preu
L'Ajuntament multiplica per quatre l'aportació de 2024 i subvenciona la iniciativa amb 200.000 euros.
El regidor de l'àrea, Xus Madrigal, la mental que la Generalitat i la Diputació no s'han adherit a la iniciativa
L’Ajuntament de Vila-real impulsa una nova edició de la campanya de bons de comerç Vilabons, amb l’objectiu de reforçar el consum local i donar suport al teixit comercial de la ciutat. El regidor de Comerç, Mercats i Hostaleria, Xus Madrigal, recorda que el consistori destina enguany 200.000 euros de subvenció, una quantitat que multiplica per quatre els 50.000 euros que es van assignar l'any passat. Una inversió que, com apunten des del consistorio, suposarà una injecció econòmica superior als 400.000 euros en el comerç de proximitat, ja que els imports de les compres poden superar el valor bonificat.
La campanya, tant per als comerços interessats com per a la ciutadania, estarà en funcionament del 24 de novembre al 8 de desembre. “Nosaltres hem complit i ens haguera agradat que la Generalitat i la Diputació també hagueren creat una línia específica i haver destinat més fons a ajudar al nostre sector comercial”, indica Madrigal.
“És important que la gent de Vila-real prenga consciència que Vila-real, sense comerç, és una ciutat que va morint. El nostre centre té un ecosistema propi i encara que els centres comercials exerceixen la seua funció, un poble sense comerç és un poble mort i, de veritat, és important concienciar-se. Espere que la gent col·labore perque tenim un comerç de qualitat, de proximitat que cal aprofitar”, afig el responsable de Comerç.
Poden participar en la campanya els comerços de Vila-real amb un màxim de 15 treballadors i donats d’alta en les agrupacions 64 i 65 de l’IAE. El tècnic de l’Agència de Desenvolupament Local de la Regidoria de Comerç, Lluís Juan, ha indicat que queden exclosos de la campanya de Vilabons els estancs, màquines de vending, farmàcies, establiments de venda de vehicles i maquinària, així com gasolineres.
Adhesions a la iniciativa
Els comerços interessats poden adherir-se a través del web bons.vila-real.es, en el qual hauran d’aportar la documentació requerida i el compte bancari per a rebre les transferències corresponents a les vendes realitzades amb bons.
Com comprar els bons i com usar-los?
La ciutadania podrà adquirir els seus bons a partir del dilluns 24 de novembre, a les 10.00 h, a través del web bons.vila-real.es. La campanya estarà activa fins al 8 de desembre o fins que s’esgote el pressupost disponible.
Els bons disponibles seran de 20, 50 i 100 euros, però els usuaris només hauran de pagar la meitat del seu import. És a dir:
- Bo de 20 € → el ciutadà paga 10 €
- Bo de 50 € → el ciutadà paga 25 €
- Bo de 100 € → el ciutadà paga 50 €
Cada persona podrà adquirir bons fins a un màxim de 100 euros i cada bo s’ha de gastar en una única compra.
El pagament es realitzarà amb targeta de dèbit o crèdit directament a la plataforma. Els bons podran utilitzar-se en qualsevol dels comerços adherits, que s’aniran incorporant progressivament al web al llarg de tota la campanya.
En cas que, en finalitzar la campanya, quedara pressupost disponible, es podria prorrogar fins a 7 dies “però pensem que igual que en altres poblacions ha sigut un èxit, així també ho serà i que la gent de Vila-real comprarà massivament d'aquests bons que ajuden al nostre comerç, que és molt important”, ha detallat Madrigal.
Un any més, “dins la nostra aliança amb la societat civil”, ha afirmat el regidor de Comerç, la campanya Vilabons es desenvolupa en col·laboració amb les associacions de comerciants locals, com Ucovi i el Mercat Central de Vila-real, reforçant així el compromís compartit amb el comerç de proximitat i l’activació econòmica de la ciutat.
Madrigal ha recordat que recentment es va produir una reunió amb el sector comercial per a parlar del pla director del comerç local, un document a més llarg termini i necessari ja que l’actual data del 2001. “Sabem que no podem esperar a tenir aquest Pla, per això llancem mesures com els Vilabons per a donar suport al comerç local”, defensa Madrigal.
