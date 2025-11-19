Vila-real revienta el aforo: 540 policías llenan el Auditori en un congreso histórico sobre tráfico

Lleno total del Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner para seguir una de las iniciativas vinculadas a la seguridad vial, promovida por la Policía Local de Vila-real, y que se ha ganado estar en un lugar destacado en el panorama nacional.

Y es que la edición del 2025 del congreso Nacional sobre Instrucción de Atestados Relacionados con el Tráfico, celebrado este miércoles logró días antes de su celebración colgar el cartel de completo, de manera de 540 policías locales de diferentes comunidades autónomas, así como integrantes de la Policía Nacional, Mossos d’Esquadra y Guardia Civil, y otros profesionales cuyas labores están ligadas a la seguridad vial se han dado cita, desde las 8.00 horas , en este evento que, como de costumbre, ha arrancado con la inauguración oficial por parte del alcalde, José Benlloch, y el comisario jefe principal de la Policía Local de Vila-real, José Ramón Nieto.

Cuarto congreso nacional sobre tráfico de Vila-real / Toni Losas

En su intervención, el primer edil vila-realense ha hecho hincapié en que la Escuela de Formación del cuerpo policial de la ciudad “sigue siendo un referente en todo el Estado”, a la vez que ha incidido en que la formación de los agentes del orden, para adaptarse a los nuevos tiempos de una sociedad en constante cambio, no es un gasto, sino una inversión”.

Referente en formación

En este contexto, ha recordado que la Policía Local de Vila-real “ya fue referente años atrás en la creación de una unidad de mediación”, a la vez que ha explicado que “estar al día, permite mejorar la eficiencia del servicio a la ciudadanía e incorporar nuevas tecnologías”. Todo ello, para “reforzar la visión de proteger vidas, porque la seguridad en el tráfico también es convivencia y protección de las personas”.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch; el comisario de la POlicía Local, José Ramón Niero; y el edil de Segyuridad Ciudadana, Toni Marín, abrieron el congreso nacional sobre tráfico. / Toni Losas

Por su parte, el comisario Nieto ha destacado que este congreso “es una oportunidad para ampliar conocimientos que ayuden a llevar a cabo una intervención policial rigurosa y veraz” en caso de siniestros viales.

El momento de sorpresa ha llegado con el detalle que la Policía Local de Vila-real ha entregado al embajador del Villarreal CF, Marcos Senna, como agradecimiento del cuerpo municipal de seguridad por la colaboración den esta iniciativa del club groguet desde el pasado año.

Las ponencias

Jorge Cuesta, fiscal de la Fiscalía de Castellón, ha sido el primero en abrir el capítulo de ponencias, con una charla en la que ha profundizado en la casuística de responsabilidades penales por imprudencias cometidas durante la circulación. Posteriormente, el intendente de la Policía Local de Vila-real y alma mater de este congreso nacional, Ramón Martínez, ha centrado su intervención en la visión del mando en la creación de las unidades de atestados. Y, precisamente, el agente de esta unidad en la ciudad, Héctor Recatalá, ha incidido en aspectos más técnicos para llevar a cabo una buena inspección técnica ocular en el escenario del siniestro y de su traslado al croquis del mismo.

La sección de la Policía Judicial del cuerpo municipal de València también ha estado representada, con la participación del agente Samuel Oriola, del departamento de Reconstrucción de Siniestros Viales, quien ha hablado de la causa en la investigación del accidente. Y el inspector de la Policía Local de Onda, Diego Medina, se ha centrado en las diligencias a realizar en caso de atropello.

El embajador del Villarreal CF, Marcos Senna, recibe el reconocimiento de la Policía Local del Vila-real, en agradecimiento a la colaboración del club 'groguet' en este congreso. / Mediterráneo

Tras un descanso de casi una hora, el congreso se ha retomado con la ponencia El comiso del vehículo a motor. El cooperador necesario en los delitos contra la seguridad vial, a cargo de Antonio Carrasco, jefe de la Policía Local de Alaquàs. Le han seguido la charla del subinspector de la Guardia Urbana de Reus (Tarragona), Juan Manuel Cenizo, bajo el título Interpretación operativa de las pantallas VECO de la DGT; y de Jordi Bragulat, subinspector de la Policía Local de Girona, cuya intervención ha versado sobre La prueba de extracción sanguínea en la investigación de delitos relacionados con el tráfico.

Asimismo, la actualidad en los cambios en materia de tráfico que se han producido en los últimos años con motivo de la irrupción de los vehículos de movilidad personal (VMP), especialmente de los patinetes eléctricos, también se ha abordado en el congreso vila-realense, con una ponencia del agente de la Unidad de Atestados de Vila-real, Francisco Javier Martínez, en la que se han desgranado las principales normas, problemáticas e incidencias en torno a este medio de transporte en auge.

El concejal de Relaciones Institucionales, Diego Vila ha sido el encargado de clausurar esta cita y ha aprovechado para agradecer la participación de más de 500 profesionales de la seguridad ciudadana.